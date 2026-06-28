Tin thế giới nổi bật trong ngày 28/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 28/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào cuộc đấu súng giữa Mỹ - Iran cùng những phát ngôn liên quan đến sự việc, thiệt hại trong trận động đất tại Venezuela và sự kiện Tổng thống Serbia tuyên bố từ chức trong vài tuần tới.

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận hòa bình

Theo Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM), cuộc tấn công mới nhất nhắm vào các kho chứa tên lửa, máy bay không người lái và vị trí radar ven biển của Iran. CENTCOM khẳng định đây là phản ứng trước “hành động gây hấn vô cớ đối với tàu thuyền thương mại của lực lượng Iran”, đồng thời nhấn mạnh hành động này “rõ ràng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”.

Khói bốc lên từ vụ nổ tại địa điểm không xác định, sau cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran. (Ảnh: Reuters)

Iran cho rằng “những cuộc tấn công tàn bạo này là sự vi phạm trắng trợn” thỏa thuận chấm dứt xung đột, bắt đầu bằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố tấn công địa điểm của Mỹ ở vùng Vịnh và khẳng định “nếu hành động gây hấn lặp lại, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn”.

Vụ đấu súng xảy ra sau khi Washington cáo buộc Tehran tấn công tàu chở hàng trên eo biển Hormuz. Sự việc này làm dấy lên nghi ngờ về những nỗ lực nhằm giữ cho tuyến đường thủy quan trọng này luôn thông suốt, trong khi hai bên đang đàm phán thỏa thuận cuối cùng để chấm dứt cuộc xung đột ở Trung Đông.

Israel dọa tấn công toàn lực chống Iran nếu bị khiêu khích

Chiều 28/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cảnh báo phát động cuộc tấn công toàn lực chống Iran, nếu Israel bị Tehran gây hấn. Cụ thể, ông Katz nhấn mạnh nếu Iran tìm cách tấn công Israel nhằm ngăn chặn việc thực thi thỏa thuận khung vừa ký giữa Israel và Lebanon tại Washington, Israel sẽ dồn toàn lực tấn công đáp trả.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel đồng thời khẳng định, thỏa thuận vừa đạt được là đòn giáng chiến lược nhằm vào Iran cùng các đồng minh.

Tên lửa trên bầu trời Israel sau cuộc không kích của Iran. (Ảnh: Reuters)

Trước tuyên bố của Bộ trưởng quốc phòng Israel Katz, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng khẳng định Iran và lực lượng Hezbollah không còn bất kỳ vai trò gì tại Lebanon, sau khi quốc gia A rập láng giềng ký thỏa thuận khung với Israel tại Mỹ.

Cho đến đêm qua, Iran chưa đưa ra phản ứng chính thức với thỏa thuận khung mà Israel và Lebanon vừa đạt được và ký kết tại Washington.

Tổng thống Serbia tuyên bố sẽ từ chức trong vài tuần tới

Ngày 27/6, phát biểu tại cuộc mít tinh lớn ủng hộ chính phủ với chủ đề “Serbia, một gia đình” ở thủ đô Belgrade, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cho biết ông sẽ tiếp tục giữ chức tổng thống trong một thời gian ngắn trước khi đệ đơn từ chức.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić. (Ảnh: Reuters)

Ông sẽ ủng hộ Đảng Cấp tiến Serbia (SNS) cầm quyền trong các cuộc bầu cử sắp tới, gồm cả cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến ​​diễn ra vào năm tới, nhưng không nêu rõ thời điểm cụ thể.

Trong khi đó, nhiệm kỳ thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng theo hiến pháp của nhà lãnh đạo Serbia dự kiến kết thúc vào mùa xuân năm 2027.

Số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela tăng lên 1.430 người

Hôm 27/6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez thông tin số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela tăng lên ít nhất 1.430 người và chính quyền cũng ghi nhận 3.238 người bị thương cùng 3.142 gia đình mất nhà cửa. Kể từ sau trận động đất chính, Venezuela trải qua ít nhất 430 cơn dư chấn.

Hiện chính phủ Venezuela huy động 30.000 người để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ, bao gồm quân nhân, cảnh sát, bác sĩ, nhân viên y tế và nhà tâm lý học. Cùng với đó, Venezuela đang được 21 đoàn viện trợ quốc tế gồm hơn 2.000 nhân viên đến tham gia cứu trợ, 96 con chó tìm kiếm và cứu hộ, 40 xe chở hàng, 32 phương tiện vận tải, 103,7 tấn thiết bị và 3 tấn thuốc.

Lực lượng cứu hộ đang quan sát tòa nhà bị hư hại từ doanh trại của họ ở Venezuela. (Ảnh: Reuters)

Tại thị trấn ven biển Caraballeda, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bang La Guaira, quân đội Mỹ cũng điều động máy bay trực thăng đưa nhân viên cứu hộ tới triển khai công việc.

Người dân địa phương cho biết nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ người mất tích ở một số khu vực không đồng đều; mặc dù máy móc hạng nặng được huy động ở một số khu vực của Caraballeda và Los Corales.

Ông Trump cảnh báo Iran

Ngày 27/6 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, và máy bay Mỹ thực hiện cuộc tấn công nhằm vào địa điểm cất giữ tên lửa cùng máy bay không người lái của Iran và trạm radar ven biển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Rất có thể họ sẽ không bao giờ học được bài học! Có thể sẽ đến lúc chúng ta không còn khả năng lý trí nữa và buộc phải dùng đến biện pháp quân sự để hoàn thành công việc mà chúng ta bắt đầu rất thành công”, ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo Iran “sẽ không còn tồn tại” nếu Washington sử dụng thêm hành động quân sự.