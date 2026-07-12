Tin thế giới nổi bật ngày 12/7

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay ngày 12/7, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Mỹ tiếp tục không kích Iran sau căng thẳng tại eo biển Hormuz, giải cứu hơn 500 người trong trận lũ quét lịch sử tại bang Missouri (Mỹ), tần suất tham gia hoạt động quân sự của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Ukraine mở đợt tấn công mới nhằm vào hạm đội tàu dầu của Nga trên Biển Azov.

Mỹ tiếp tục không kích Iran, giao tranh tái bùng phát

Quân đội Mỹ mở đợt không kích thứ ba trong tuần nhằm vào Iran sau vụ một tàu chở hàng treo cờ Síp bị lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công khi đi qua eo biển Hormuz. Washington cho biết chiến dịch được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump nhằm đáp trả các hành động đe dọa tự do hàng hải, trong khi Tehran tiếp tục siết chặt kiểm soát khu vực.

Ảnh chụp màn hình cuộc tấn công quân sự vào Iran được lấy từ đoạn video do Bộ Chỉ huy Trung ương Quân đội Mỹ chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X vào ngày 9/7.

Theo truyền thông Iran, nhiều vụ nổ xảy ra tại Bushehr, Asaluyeh, Bandar Abbas, Sirik và đảo Qeshm sau khi Mỹ phát động không kích. Diễn biến mới khiến căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, đồng thời phủ bóng lên các nỗ lực nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân.

Giải cứu hơn 500 người mắc kẹt trong trận lũ quét lịch sử tại Mỹ

Mưa lớn kéo dài tại bang Missouri gây ra trận lũ quét nghiêm trọng, khiến hơn 500 người mắc kẹt, trong đó nhiều người là trẻ em tại các trại hè. Lực lượng cứu hộ đã triển khai hàng loạt xuồng và trực thăng để đưa người dân đến nơi an toàn.

Ít nhất một người thiệt mạng, nhiều tuyến đường và cầu bị chia cắt. Chính quyền bang Missouri ban bố tình trạng khẩn cấp khi lượng mưa hơn 30 cm khiến khu vực hứng chịu trận lũ được đánh giá là “nghìn năm có một”, trong bối cảnh nguy cơ lũ tiếp tục kéo dài sang nhiều bang khác.

Tần suất hoạt động quân sự của ông Kim Jong Un

Theo thống kê của các cơ quan nghiên cứu Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un xuất hiện trong 92 hoạt động công khai trong nửa đầu năm 2026, gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ năm 2014.

Đáng chú ý, số lần ông Kim tham gia các hoạt động quân sự lên tới 30 lần trong sáu tháng, phản ánh sự ưu tiên ngày càng lớn dành cho lĩnh vực quốc phòng. Con gái ông Kim, Kim Ju Ae, cũng xuất hiện dày đặc tại nhiều sự kiện quân sự, tiếp tục thu hút sự chú ý của giới quan sát.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Ukraine tấn công hàng chục tàu dầu Nga, Moskva gián đoạn vận tải

Ukraine tuyên bố sử dụng UAV tấn công 21 tàu chở dầu cùng nhiều tàu hỗ trợ khác của Nga trên Biển Azov, đồng thời đánh vào hàng chục mục tiêu quân sự tại Crimea và các khu vực do Moskva kiểm soát ở miền Nam Ukraine.

Sau các cuộc tập kích, Nga được cho là tạm dừng hoạt động vận tải qua tuyến kênh đào Don–Azov và hạn chế lưu thông qua eo biển Kerch. Giới phân tích nhận định diễn biến này có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và nhiên liệu của Nga, trong khi Moskva tiếp tục triển khai các biện pháp ổn định nguồn cung trong nước.

Ukraine tuyên bố tấn công hàng chục tàu dầu Nga

Ukraine tuyên bố sử dụng UAV tấn công 21 tàu chở dầu cùng nhiều tàu hỗ trợ khác của Nga trên Biển Azov, đồng thời tập kích hàng chục mục tiêu quân sự tại Crimea và các khu vực do Moskva kiểm soát ở miền Nam Ukraine.

Sau các cuộc tấn công, Nga được cho là tạm dừng hoạt động vận tải qua kênh đào Don–Azov và hạn chế lưu thông qua eo biển Kerch. Theo các nguồn tin trong ngành vận tải, động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn xuất khẩu ngũ cốc và nhiên liệu của Nga, trong khi Moskva tiếp tục triển khai các biện pháp ổn định nguồn cung trong nước.