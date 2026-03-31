Tìm nhân chứng vụ tai nạn chết người ở Bắc Ninh, xe máy bị đưa khỏi hiện trường

Ngày 31/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa phát đi thông báo đề nghị người dân cung cấp thông tin, hình ảnh liên quan đến một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, khiến một nam thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo đó, khoảng 3h30 ngày 29/3/2026, tại Km142, tuyến QL1A (chiều Hà Nội – Bắc Ninh), đoạn qua khu vực gần cầu vượt Liên Bão, thuộc thôn Hoài Trung, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh, anh Trịnh Tiến Tùng (sinh năm 1996, trú tại xã Văn Lang, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe mô tô Honda Air Blade mang BKS 19AA-501.83 thì gặp tai nạn, ngã xuống rệ cỏ bên phải đường, xe mô tô đổ trên mặt đường nhựa.

Thời điểm xảy ra vụ việc, chưa xác định được phương tiện và người liên quan.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, nạn nhân được phát hiện đã tử vong, chiếc xe mô tô sau đó bị người khác đưa khỏi hiện trường nghi xóa dấu vết.

Chiếc mô tô Honda Air Blade được phát hiên ở nơi cách xa hiện trường. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang thụ lý điều tra vụ việc, đồng thời phát thông báo đề nghị các tổ chức, cá nhân nếu chứng kiến vụ tai nạn hoặc có hình ảnh, video ghi lại diễn biến liên quan, cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Mọi thông tin liên quan, đề nghị liên hệ Điều tra viên Nguyễn Đăng Thoại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh, số điện thoại: 0968.888.295.