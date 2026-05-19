Công nghệ 19/5: OpenAI thắng kiện Elon Musk, Meta tiếp tục sa thải lao động

OpenAI thắng kiện Elon Musk, mở đường IPO

Một bồi thẩm đoàn tại Oakland, California đã bác bỏ đơn kiện của Elon Musk chống lại OpenAI, cho rằng ông đã nộp đơn quá muộn. Vụ kiện kéo dài ba tuần được xem là bước ngoặt quan trọng cho tương lai của trí tuệ nhân tạo, khi Musk cáo buộc OpenAI đi chệch khỏi sứ mệnh phi lợi nhuận ban đầu để mưu cầu lợi ích tài chính.

Elon Musk và Sam Altman - hai nhân vật trung tâm trong vụ kiện lịch sử về trí tuệ nhân tạo. (Nguồn: Reuters)

Phán quyết này giúp OpenAI loại bỏ một trở ngại lớn trên con đường tiến tới IPO, với khả năng định giá lên tới 1 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, CEO Sam Altman vẫn phải đối mặt với những thách thức về uy tín sau khi nhiều nhân chứng trong phiên tòa đặt nghi vấn về sự trung thực của ông.

Musk tuyên bố sẽ kháng cáo, tiếp tục cáo buộc Altman và Chủ tịch Greg Brockman lợi dụng OpenAI để làm giàu. Dù vậy, thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers nhận định Musk sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đảo ngược phán quyết, bởi bằng chứng cho thấy ông đã chậm trễ trong việc khởi kiện.

Meta sẽ sa thải 10% nhân sự vào ngày 20/5

Meta vừa công bố kế hoạch sa thải khoảng 10% nhân sự toàn cầu vào ngày 20/5, đồng thời chuyển 7.000 nhân viên sang các dự án trí tuệ nhân tạo. Đây là một phần trong chiến lược tái cấu trúc nhằm tăng tốc phát triển AI, với mục tiêu xây dựng các "AI agents" có khả năng tự động thực hiện nhiều công việc vốn do con người đảm nhiệm.

Theo bản ghi nhớ nội bộ, công ty sẽ loại bỏ nhiều vị trí quản lý và áp dụng mô hình tổ chức "phẳng" hơn để tăng tốc độ triển khai. Các đơn vị mới như Applied AI Engineering và Agent Transformation Accelerator sẽ trở thành trọng tâm, trong khi hàng nghìn vị trí tuyển dụng mở cũng bị đóng lại.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ nhân viên. Hơn 1.000 người đã ký đơn phản đối việc Meta cài đặt phần mềm theo dõi chuột để huấn luyện AI, cho rằng điều này xâm phạm quyền riêng tư. Nhiều nhân viên cũng chỉ trích lãnh đạo vì giữ im lặng quá lâu trước khi công bố chi tiết về đợt cắt giảm.

Apple công bố WWDC 2026 vào ngày 8/6

Apple vừa thông báo sẽ khai mạc Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) vào ngày 8/6 tại Cupertino, California. Sự kiện thường niên này sẽ giới thiệu những cải tiến mới nhất về phần mềm, bao gồm iOS, iPadOS, macOS, watchOS và visionOS.

Biểu tượng Swift phát sáng cùng dòng chữ “WWDC26” - hình ảnh chính thức Apple dùng để quảng bá Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu năm 2026. (Nguồn: Apple)

Theo Apple, WWDC 2026 sẽ tập trung vào trí tuệ nhân tạo và các công cụ dành cho nhà phát triển, giúp họ tạo ra trải nghiệm phong phú hơn trên hệ sinh thái thiết bị. Ngoài các phiên bản hệ điều hành mới, công ty dự kiến sẽ công bố nhiều tính năng AI hỗ trợ người dùng trong công việc và sáng tạo.

Sự kiện sẽ được phát trực tuyến miễn phí trên website và ứng dụng Apple Developer, thu hút hàng triệu lập trình viên toàn cầu. Đây cũng là dịp để Apple khẳng định vị thế trong cuộc đua AI, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác mới với cộng đồng phát triển.