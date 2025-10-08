Hệ thống giáo dục từ mầm non đến trung học tại dự án The Gió Riverside

(VTC News) -

Trường mầm non Blue Sky

Theo hợp tác mới nhất, trường mầm non Blue Sky tại The Gió Riverside được thiết kế đầy đủ công năng, đạt chuẩn về cơ sở vật chất hiện đại, có sân chơi ngoài trời, hồ bơi… cùng các chỉ số an toàn tối đa cho trẻ mầm non.

Đại diện An Gia và Blue Sky ký kết hợp tác.

Trường học áp dụng phương pháp giảng dạy “project-based learning” (học qua dự án) giúp trẻ vừa học, vừa chơi nhằm kích thích sự sáng tạo và tư duy khám phá. Đồng thời, chú trọng vào việc kết nối giữa gia đình và nhà trường, cập nhật thường xuyên thông tin học tập, sức khỏe của trẻ để phụ huynh theo dõi, đánh giá.

Ngoài ra, trẻ cũng được tiếp cận phương pháp học tiếng Anh tự nhiên thông qua các giáo trình Look and See, Oxford Phonics World, từ đó phát triển toàn diện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Đại diện An Gia cho biết, ngay từ thời điểm triển khai The Gió Riverside, doanh nghiệp đã chủ động làm việc cùng các đối tác để xây dựng một môi trường học tập hiện đại, nơi trẻ em không chỉ được chăm sóc và rèn luyện các kỹ năng trong lớp học mà còn có không gian vui chơi rộng rãi, cơ sở vật chất tiện nghi, an toàn.

Là thương hiệu thuộc hệ thống trường mầm non Vision Education, trường mầm non Blue Sky được dẫn dắt bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng đội ngũ giáo viên tận tâm, luôn đặt chất lượng giáo dục và sự phát triển toàn diện của trẻ lên hàng đầu.

Trường Tiểu học - trung học Pathway School

Bên cạnh trường mầm non Blue Sky, An Gia hợp tác hệ thống Pathway School triển khai trường liên cấp tiểu học, trung học trong khuôn viên The Gió Riverside.

Trường có quy mô 7.000 m2 gồm một hầm, một trệt và bốn lầu, thiết kế không gian mở tích hợp học tập, vui chơi, trải nghiệm. Cơ sở được đầu tư thư viện sáng tạo, hồ bơi, phòng âm nhạc, mỹ thuật, khu thể chất, dàn sasuke với thiết kế đặc biệt và không gian xanh, hướng đến mội trường học tập, rèn luyện toàn vẹn thân - tâm - trí.

Phối cảnh nhà thi đấu đa năng tại Pathway School.

Bên cạnh đó, Pathway School cũng chú trọng năng lực hội nhập toàn cầu của từng học sinh với chương trình tiếng Anh vượt trội giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng, phát huy tư duy Nguyên nhân - Kết quả (Cause and Effect) và tự tin thể hiện bản thân trong các cuộc thi trong và ngoài trường.

Các phần mềm học tập trực tuyến (E-learning) được ứng dụng nhằm đảm bảo tính toàn diện và hiện đại trong việc phát triển ngôn ngữ tiếng Anh cho trẻ một cách tự nhiên.

Theo An Gia, sự hiện diện của trường mầm non Blue Sky và trường liên cấp tiểu học, trung học Pathway School không chỉ đáp ứng sự thuận tiện cho cư dân khi con trẻ được học tập ngay trong khuôn viên dự án mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sống - làm việc - học tập - giải trí tại The Gió Riverside. Qua đó, giúp các gia đình trẻ dễ dàng cân bằng giữa công việc, cuộc sống và tạo dựng cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết.

"Chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường sống, nơi mọi nhu cầu thiết yếu từ ở, học tập đến vui chơi đều được đáp ứng ngay trong nội khu. Trong đó, giáo dục là yếu tố then chốt để các gia đình yên tâm gắn bó lâu dài, đồng thời góp phần gia tăng giá trị cho dự án", đại diện An Gia nói.

Qũy học bổng 1 triệu USD

Bên cạnh việc triển khai hệ thống trường học từ mầm non đến trung học, An Gia còn ra mắt quỹ học bổng trị giá 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng). Chương trình áp dụng cho khách hàng sở hữu căn hộ The Gió Riverside với mỗi suất học bổng trị giá 30 triệu đồng.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside.

Ngoài ra, trường mầm non Blue Sky cũng dành tặng 100 suất học bổng cùng ưu đãi học phí từ 20-30% cho con em cư dân The Gió Riverside. Phụ huynh học sinh được gia nhập Founding Parents Club để đồng hành cùng nhà trường xây dựng môi trường giáo dục chất lượng.

Song song, 200 suất học bổng Pathway School cũng được triển khai cho học sinh nhập học năm đầu tiên, kèm chính sách ưu đãi học phí từ 16-22% mỗi năm trong tối đa 5 năm. Đại diện trường cho biết, chương trình không chỉ góp phần hỗ trợ chi phí cho phụ huynh mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng An Gia mang đến một môi trường giáo dục chất lượng cho cư dân The Gió Riverside và khu vực lân cận.

Theo An Gia, với các gia đình trẻ, chi phí học tập luôn là mối quan tâm hàng đầu. Việc triển khai quỹ học bổng 1 triệu USD cùng với gói hỗ trợ học phí từ Blue Sky, Pathway School giúp phụ huynh giảm bớt gánh nặng tài chính, đồng thời tiếp cận một môi trường giáo dục chất lượng ngay tại nơi sinh sống. Điều này không chỉ mang lại sự an tâm mà còn củng cố niềm tin để các gia đình gắn bó lâu dài với dự án.

“Chính sách học bổng cũng mang ý nghĩa khuyến khích học tập, mở ra cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo hiện đại, chú trọng cả tri thức lẫn kỹ năng sống. Từ mầm non đến trung học, trẻ em tại The Gió Riverside được hưởng lợi từ một hệ sinh thái giáo dục liên tục và khép kín, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển trí tuệ, cảm xúc và nhân cách”, đại diện An Gia nhận định

