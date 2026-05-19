Người dân tháo dỡ nhà, giao mặt bằng cải tạo kênh ô nhiễm bậc nhất TP.HCM

Sau hơn 20 năm chờ triển khai, dự án cải tạo tuyến rạch được xem là ô nhiễm bậc nhất TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc giải phóng mặt bằng tại nhiều khu vực.
Những ngày qua, dọc tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định, TP.HCM), việc tháo dỡ mặt bằng diễn ra khẩn trương để phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News chiều 18/5, dù xuất hiện cơn mưa lớn nhưng nhiều người dân vẫn đội mưa thu dọn tài sản, tháo dỡ nhà cửa để kịp bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Ông Vũ Văn Tam - người làm công tháo dỡ nhà, cho biết thời gian này các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đồng loạt thuê nhân công và máy móc làm việc liên tục để bảo đảm tiến độ bàn giao. “Nhóm tôi có 4 người được các hộ gia đình thuê đến dọn dẹp, tháo dỡ nhà cửa. Dù nắng hay mưa chúng tôi vẫn làm vì phải hoàn thành mặt bằng trước tháng 6 để người dân bàn giao cho dự án”, ông Tam nói.
Không riêng nhóm của ông Tam, dọc tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa còn có nhiều tốp thợ khác tất bật tháo dỡ công trình. Xe cẩu liên tục hoạt động, xe ba gác chở bê tông, xà bần ra khỏi khu vực dự án trong điều kiện thời tiết mưa lớn.
Người dân "đội mưa" tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng cho dự án rạch Xuyên Tâm.
Xen giữa các khoảng đất trống đã được giải tỏa vẫn còn một số căn nhà chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng.
Sau khi nhận tiền bồi thường, nhiều hộ dân chủ động tháo dỡ nhà cửa, thu dọn tài sản để sớm bàn giao mặt bằng.
Theo UBND phường Gia Định, dự án có 869 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 606 trường hợp giải tỏa toàn phần và 263 trường hợp giải tỏa một phần. Đến ngày 13/5, địa phương đã tiếp nhận bàn giao mặt bằng từ 615 trường hợp, đạt hơn 70%.
Hiện vẫn còn 254 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, chủ yếu là các hộ giải tỏa toàn phần. Chính quyền địa phương cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay nằm ở các hồ sơ có yếu tố đồng thừa kế.
Nhiều hộ dân phải hoàn tất thủ tục khai nhận di sản mới đủ điều kiện nhận bồi thường, song gặp vướng mắc do thất lạc giấy tờ hoặc phải xác minh hồ sơ tại nhiều địa phương khác nhau.
Để đẩy nhanh tiến độ, UBND phường Gia Định đang phối hợp với tòa án, văn phòng công chứng cùng các đơn vị liên quan hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục pháp lý, đồng thời vận động luật sư tham gia tư vấn miễn phí. Địa phương đặt mục tiêu hoàn tất bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6 theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.
Dự án cải tạo toàn tuyến rạch Xuyên Tâm dài gần 9 km, tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, kết nối từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật.
Trong nhiều năm, tuyến rạch này được xem là một trong những điểm ô nhiễm nghiêm trọng nhất TP.HCM. Dự án được kỳ vọng xử lý tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm, đồng thời chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống cho người dân hai bên bờ rạch.
