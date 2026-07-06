Thủ tướng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM (Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM) tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).
Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo Quân khu 7 và TP.HCM.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi lễ dâng hương, dâng hoa sáng nay.
Trước lễ triển khai, các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng.
Đây là hoạt động mở đầu cho đợt tìm kiếm, quy tập được triển khai sau quá trình nhiều tháng xác minh, đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và khảo sát khoa học tại khu vực từng là Nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa - Sài Gòn trước đây).
Theo Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, nhiệm vụ lần này nhằm triển khai kết luận của Chính phủ sau hội thảo xác minh thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, đồng thời thực hiện cao điểm “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”.
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do dân tộc.
Theo kết quả xác minh, đối chiếu tài liệu lịch sử và ý kiến các nhân chứng, khu vực Công viên Lê Thị Riêng có dấu hiệu là nơi chôn cất tập thể, trong đó có cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Việc triển khai tìm kiếm được thực hiện theo đúng quy định chuyên môn, trên tinh thần khách quan, khoa học và thận trọng.
Ban tổ chức cho biết toàn bộ quá trình tìm kiếm sẽ được thực hiện theo phương châm “Chắc đến đâu làm đến đó; dễ làm trước, khó làm sau; thận trọng, tỉ mỉ; bảo đảm tuyệt đối an toàn”. Các lực lượng sẽ tiến hành khai quật, kiểm đếm hiện trường, thu thập di vật, lấy mẫu sinh phẩm, bảo quản hài cốt và lập hồ sơ theo đúng quy trình chuyên môn.
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