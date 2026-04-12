Khởi công tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên, từ Hà Nội đi Quảng Ninh chỉ 23 phút

Ngày 12/4, UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Vingroup phối hợp cùng UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028. Với tốc độ thiết kế tối đa lên tới 350 km/h, công trình sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 địa phương xuống 5-7 lần, chỉ còn khoảng 23 phút.

Phối cảnh ga Cổ Loa của dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Dự án đi qua 4 địa phương Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh với chiều dài 120,2 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa lên tới 350km/h, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ tối đa 120km/h.

Dự án dự kiến sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất, hiện đại nhất cùng hệ thống thông tin, tín hiệu, trang thiết bị cao cấp hàng đầu thế giới do Siemens Mobility (Đức) cung cấp và sẽ từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành.

Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (Khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh). Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và có 1 depot đặt tại ga cuối Hạ Long.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và chính thức đi vào vận hành, khai thác thương mại trong năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Quảng Ninh xuống 5-7 lần, từ hơn 2 tiếng chỉ còn khoảng 23 phút.

Là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên triển khai tại Việt Nam, tuyến Hà Nội - Quảng Ninh không chỉ tạo động lực mạnh mẽ cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, mà còn có ý nghĩa đặc biệt trong việc mở ra kỷ nguyên tăng tốc, góp phần hiện thực hóa quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là dự án thứ hai do VinSpeed triển khai thực hiện. Tháng 12/2025, VinSpeed động thổ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ tại TP.HCM, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028.