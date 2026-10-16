Thủ tướng: Chuyển từ 'làm ra tại Việt Nam' sang 'sáng tạo bởi Việt Nam'

(VTC News) -

Phát biểu tại Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 chiều tối 16/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, chương trình Thương hiệu quốc gia ghi dấu bước trưởng thành vượt bậc của doanh nghiệp Việt Nam. Từ mốc khiêm tốn chỉ 30 doanh nghiệp với 50 sản phẩm năm 2008, đến nay chúng ta có 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm được công nhận uy tín.

Riêng năm 2025, các doanh nghiệp được vinh danh đạt doanh thu ấn tượng hơn 2,5 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 133 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 760 nghìn lao động.

Đặc biệt, Thủ tướng cho biết, theo Brand Finance, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đã tăng lên trên 462 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia; tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 43 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước.

Thủ tướng đề nghị 5 nhiệm vụ để thương hiệu Việt vươn xa. (Ảnh TTXVN)

Những con số đó không chỉ phản ánh sự phát triển bứt phá của nền kinh tế mà còn thể hiện niềm tin ngày càng cao đối với sản phẩm Việt Nam. Thương hiệu không chỉ là tài sản riêng của doanh nghiệp mà còn là sức mạnh cạnh tranh, uy tín và vị thế của một quốc gia. Thương hiệu mạnh làm nên doanh nghiệp mạnh, doanh nghiệp lớn mạnh góp phần tăng cường sự tự chủ, tự cường của nền kinh tế, làm cho đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Để thương hiệu Việt thực sự vươn xa, lớn mạnh, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Nhiệm vụ thứ nhất là phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng về đổi mới mô hình phát triển, doanh nghiệp, doanh nhân. Doanh nghiệp cần chủ động tăng năng suất, gia tăng giá trị nội địa, mở rộng thị phần và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, coi thương hiệu là tài sản chiến lược dài hạn. Doanh nghiệp đầu tàu phải đi trước, mở đường, dẫn dắt bằng hành động và lan tỏa chuẩn mực chất lượng, quản trị, trách nhiệm xã hội.

Đầu tư thực chất cho năng lực cốt lõi, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ thứ hai. Theo đó, nghiên cứu phát triển, làm chủ công nghệ, thiết kế và sáng chế; nâng chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc cần được tăng cường.

Ngoài ra, doanh nghiệp được khuyến khích ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong quản trị thương hiệu, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm.

Thủ tướng nhấn mạnh vấn đề chuyển từ “làm ra tại Việt Nam” sang “sáng tạo bởi Việt Nam”; từ cạnh tranh bằng giá sang chinh phục bằng chất lượng, công nghệ và uy tín.

Nhiệm vụ thứ ba là chủ động chinh phục thị trường quốc tế và xây dựng thương hiệu bền vững, bao gồm phát triển hệ thống phân phối, đối tác, dịch vụ hậu mãi; bảo vệ sở hữu trí tuệ và giữ bản sắc Việt trong từng thị trường, tận dụng hiệu quả các FTA.

Thủ tướng cho rằng thành công không chỉ đo bằng kim ngạch xuất khẩu mà còn bằng niềm tin của khách hàng và giá trị thương hiệu. Thương hiệu Việt phải không chỉ có mặt mà phải có vị thế bền vững trên thị trường; được biết đến, được tin tưởng lựa chọn.

Thứ tư, cộng đồng doanh nghiệp cần chuyển từ phát triển riêng lẻ sang liên kết, cùng nâng cấp chuỗi giá trị Việt Nam. Doanh nghiệp lớn dẫn dắt hệ sinh thái, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao công nghệ, chất lượng và quản trị, hợp tác lành mạnh, chia sẻ nguồn lực, cùng xây dựng ngành hàng và chuỗi cung ứng vững chắc. Không thể có thương hiệu quốc gia mạnh nếu thiếu doanh nghiệp và chuỗi giá trị mạnh.

Thứ năm, kiên trì xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính, minh bạch và có trách nhiệm; thượng tôn pháp luật, bảo vệ người lao động, môi trường; không gian lận xuất xứ, không kinh doanh hàng giả, hàng nhái; thực hiện các chuẩn mực Môi trường - Xã hội - Quản trị minh bạch chất lượng và nguồn gốc.

Thương hiệu có thể được tạo dựng bằng chất lượng và sáng tạo, nhưng chỉ có thể trường tồn bằng chữ tín. Giữ gìn uy tín doanh nghiệp cũng là giữ gìn danh dự của thương hiệu quốc gia.

“Mỗi thương hiệu mạnh là một niềm tự hào Việt Nam; mỗi doanh nghiệp vươn tầm là một đóng góp vào nâng cao sức mạnh và vị thế quốc gia. Tôi tin tưởng ‘Dòng chảy Thương hiệu Việt’ sẽ ngày càng mạnh mẽ, lan tỏa và vươn xa, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2003, do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp triển khai thực hiện.

Mục tiêu của Chương trình là xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua các thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao; qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Kỳ xét chọn năm nay vinh danh 499 sản phẩm, dịch vụ của 227 doanh nghiệp dựa trên ba giá trị cốt lõi của chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là “Chất lượng-Đổi mới, sáng tạo-Năng lực tiên phong”. Quy trình được tổ chức chặt chẽ, công khai, khách quan, với sự tham gia, phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và các đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, xác minh và đánh giá doanh nghiệp.

So với giai đoạn trước, nội dung đánh giá kỳ này dành ưu tiên cao hơn cho nhiều yếu tố: Năng lực nghiên cứu và phát triển; Ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Chuyển đổi số, chuyển đổi Xanh; Quản trị và khai thác tài sản trí tuệ; Phát triển nguồn nhân lực; Trách nhiệm xã hội, năng lực thích ứng với thị trường và khả năng phát triển bền vững.