Bộ Xây dựng nói gì về quy định khoảng cách an toàn trên cao tốc?

(VTC News) -

Ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông khẳng định, các quy định tốc độ và giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc đã đạt được những kết quả rất tích cực và khá toàn diện. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông thực tế vẫn còn rất phức tạp.

Ông Thành dẫn chứng, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, trung bình mỗi ngày cả nước có 26 người chết vì tai nạn giao thông.

Chỉ ra có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, ông Thành cho biết tác động lớn từ tốc độ, khoảng cách gây ra tai nạn với con số trung bình chiếm khoảng 18%.

Cục Cảnh sát giao thông đã áp dụng xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. (Ảnh minh họa)

“Tốc độ xe chạy cao, quãng đường dừng xe và hãm càng lớn, khối lượng xe lớn và nặng thì động năng lớn đòi hỏi hãm phanh và trượt dài hơn xe con nên khoảng cách an toàn cũng phải lớn hơn”, ông Thành nhấn mạnh.

Do đó, việc giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ tốc độ không chỉ là quy định bắt buộc mà cần phải trở thành thói quen và văn hóa tuân thủ pháp luật của mỗi người dân khi tham gia giao thông.

Nói về các quy định pháp luật về an toàn giao thông, ông Thành cho rằng, khung pháp lý Việt Nam hoàn toàn tương thích với Công ước Vienna 1968. Việt Nam là quốc gia thành viên tham gia Công ước Vienna 1968 về giao thông đường bộ và cam kết thực thi nghiêm túc các quy định chung.

“Tại Việt Nam, các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi lưu thông trên đường bộ đã được áp dụng ổn định qua nhiều thời kỳ”, ông Thành nhấn mạnh.

Từ các quy định trước đây như Thông tư 13/2009/TT-BGTVT cho đến gần đây nhất là Thông tư 38/2024/TT-BGTVT (hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ), các chỉ số quy định cụ thể về khoảng cách và tốc độ đều hoàn toàn phù hợp với thông lệ, kinh nghiệm quốc tế, các nước trong khu vực cũng như tinh thần của Công ước Vienna 1968.

Về tổ chức giao thông và báo hiệu, Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và các địa phương tiếp tục rà soát hệ thống báo hiệu, tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc; nghiên cứu bổ sung các hình thức báo hiệu, chỉ dẫn trực quan và giải pháp tổ chức giao thông phù hợp, giúp người lái xe nhận biết rõ yêu cầu về khoảng cách an toàn và chủ động chấp hành.

Về hoàn thiện quy định, Bộ Xây dựng rà soát, đánh giá các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn trên cơ sở thực tiễn khai thác đường cao tốc và kinh nghiệm quốc tế; kịp thời nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp.

Bộ Xây dựng cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người lái xe về kỹ năng duy trì khoảng cách an toàn, nhất là trong các tình huống giao thông đông phương tiện, thời tiết xấu, ùn tắc hoặc phương tiện phía trước giảm tốc độ đột ngột.

Ông Thành cũng cho biết, hiện Cục Đường bộ Việt Nam đang giao khu quản lý đường bộ, sở Xây dựng các địa phương và lực lượng chức năng bố trí biển báo khoảng cách và hướng dẫn, thông báo đến các cơ quan đơn vị và người dân trước khi áp dụng.

Trước đó, vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã áp dụng xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.