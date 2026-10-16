Hạ thủy thành công nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn, bắt đầu lai dắt về sông Sài Gòn

(VTC News) -

Sau nhiều tháng tính toán phương án kỹ thuật và nghiên cứu thủy văn, hơn 2h ngày 16/10, khối kết cấu cầu vòm thép cùng hệ khung đỡ nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên (phường Rạch Dừa - TP.HCM), bắt đầu hành trình vượt biển tiến về trung tâm TP.HCM.

Khối thép 3.400 tấn hạ thủy an toàn, chuẩn bị hợp long

Toàn bộ cấu kiện khung vòm cầu chính và hệ support đã hạ thủy lên sà lan.

Khoảnh khắc vỡ òa của kỹ sư Nguyễn Văn Anh (giữa), Giám đốc dự án, cùng các cán bộ kỹ thuật của công trình.

Nhằm tận dụng tối đa điều kiện thủy văn lý tưởng được đối chiếu kỹ lưỡng từ nhiều tháng trước, đêm 15/10, tại công trường thuộc nhà máy Đại Dũng (cảng Đông Xuyên), chiến dịch hạ thủy xuyên đêm được kích hoạt.

Khu vực cảng hạ thủy được bố trí lực lượng chuyên trách phân luồng, đảm bảo an toàn đường thủy.

Sà lan chuyên dụng vận chuyển khối thép trọng lượng 3.400 tấn này có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn, chiều dài hơn 100m, rộng 36m và độ mớn nước 6,1m. Trước thời điểm hạ thủy, sà lan đã được đưa vào vị trí, neo giữ chắc chắn và kết nối với cầu cảng thông qua hệ thống cầu dẫn, tạo điều kiện để các module SPMT (thiết bị vận tải hạng nặng chuyên dụng) di chuyển lên boong.

Hệ thống nâng đỡ cấu kiện cầu đi bộ.

Khoảng 20h30, đại diện các đơn vị liên quan gồm chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đội vận hành thiết bị, đơn vị sà lan và lực lượng an toàn có mặt trong buổi họp kỹ thuật ngắn ngay tại hiện trường. Các bên rà soát lần cuối phương án thi công, trình tự di chuyển, phân công nhiệm vụ và kênh liên lạc.

22h, dàn 30 module xe tự hành đa trục SPMT bắt đầu tiến về phía sà lan. Trên lưng dàn xe chuyên dụng có khả năng xoay 360 độ linh hoạt này là tổ hợp kết cấu cầu chính và hệ khung đỡ dài 156m, cao hơn 20m với tổng trọng lượng 3.400 tấn.

Vòm thép lá dừa cầu đi bộ trước khi hạ thủy.

Khoảng cách mỗi lần di chuyển rất ngắn để đội kỹ thuật đo cao độ, độ nghiêng và phản ứng của sà lan trước khi tiếp tục. Cách làm chậm và chắc này nhằm bảo đảm tải trọng dồn lên sà lan đều và an toàn.

Thời điểm dàn xe SPMT bắt đầu nhích từng cm lăn bánh lên cầu dẫn cũng là lúc bài toán cân bằng đạt đến mức căng thẳng nhất.

Tải trọng hàng ngàn tấn dồn dập đổ về phía trước khiến mũi sà lan chịu lực nén cực lớn và có xu hướng chúi sâu xuống nước. Để kiểm soát tuyệt đối trạng thái cân bằng, hệ thống dằn (ballast) vận hành tự động liên tục.

Lúc này, nước tại các két dằn phần mũi được bơm xả ra ngoài để triệt tiêu trọng tải, và một lượng lớn nước lập tức được bơm vào các két ở phía đuôi nhằm tạo ra đối trọng tương ứng. Quá trình “bơm ra - hút vào” nhịp nhàng diễn ra liên tục theo từng mét di chuyển của hệ thống SPMT và sự giám sát sát sao của hàng trăm kỹ sư, công nhân.

Sà lan xả nước để cân bằng tải trọng khi cấu kiện được chuyển lên.

Các kỹ sư theo dõi liên tục các thông số cao độ, độ nghiêng và mớn nước, đối chiếu với tính toán thiết kế. Mỗi lần điều chỉnh đều được thông báo qua bộ đàm để các đội trên bờ và dưới sà lan phối hợp nhịp nhàng.

Sau khoảng 4 giờ di chuyển, toàn bộ khung kết cấu tiến vào đúng vị trí tọa độ, hệ thống thủy lực của SPMT bắt đầu hạ xuống, đặt kết cấu tựa lên 50 trụ kê bằng thép và bê tông bố trí sẵn trên boong.

Hệ thống kê đỡ này giúp phân bổ tải trọng đồng đều và triệt tiêu khả năng dịch chuyển khi sà lan dao động trên mặt nước.

Kéo cột dây neo để cố định sà lan.

2h15 sáng 16/10, công tác hạ thủy cơ bản hoàn thành. Tiếng vỗ tay vỡ òa của hàng trăm con người giữa đêm tĩnh mịch, đánh dấu một bước tiến đầy tự hào của toàn bộ lực lượng thi công.

Chứng kiến khoảnh khắc toàn bộ hệ SPMT di chuyển trọn vẹn hết lên sà lan, ông Nguyễn Văn Anh - Giám đốc Dự án cầu đi bộ - Công ty Đại Dũng chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi trải qua những cảm xúc dâng trào như thế này, từ hồi hộp, lo lắng đến bùng nổ.

Đại Dũng đã thực hiện nhiều dự án lớn trong và ngoài nước, tuy nhiên riêng dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được lãnh đạo chủ đầu tư Nutifood và lãnh đạo Đại Dũng dành rất nhiều tâm huyết. Bởi đây là công trình dành tặng cho cộng đồng, đánh dấu một bước chuyển mình lớn trong những kết cấu hạ tầng của TP.HCM”.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc lá dừa nước, biểu tượng thân thuộc của vùng đất phương Nam; hiện các hạng mục xây dựng hai bên bờ sông Sài Gòn đã cơ bản hoàn tất.

Cũng theo ông Anh, những ngày qua, từ lãnh đạo đến cán bộ, kỹ sư, công nhân Đại Dũng gần như đã gắn ngày đêm cùng dự án, dồn hết tâm sức để đạt được mục tiêu và giữ trọn lời hứa với chủ đầu tư, cũng như sự mong chờ, háo hức của người dân cho 1 công trình mang tính biểu tượng của TP.HCM.

Hải trình 124 km đưa “lá dừa nước” về bến trung tâm

Ngay sau khi hạ thủy, đội ngũ kỹ sư tiếp tục chằng buộc hệ thống cáp neo kiên cố để cố định khối thép, sẵn sàng cho hải trình dài 124 km vượt biển và luồng sông lớn.

Theo đại diện Đại Dũng, trong khoảng 48 giờ tiếp theo, đội ngũ kỹ thuật sẽ tiến hành kéo căng các cụm cáp neo liên kết hệ khung đỡ với các móc cố định trên boong sà lan, bảo đảm kết cấu được giữ ổn định trong quá trình vận chuyển.

Nhà máy, nơi sản xuất, lắp ráp toàn bộ cấu kiện cầu đi bộ hình lá dừa ở Khu công nghiệp Đông Xuyên - TP.HCM.

Sau khi hoàn tất công tác chằng buộc, đơn vị thi công và tư vấn giám sát sẽ phối hợp kiểm tra, xác nhận toàn bộ hệ thống neo giữ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và phương án hành trình lai dắt. Trên cơ sở đó, Cảng vụ TP.HCM nghiệm thu và cấp phép, hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi sà lan bắt đầu hành trình.

Theo kế hoạch, sáng 18/10, đoàn lai dắt chính thức nhổ neo tại cảng Đông Xuyên, mở đầu hải trình 124 km đường thủy tiến về lòng TP.HCM.

Một tàu kéo công suất lớn đảm nhiệm lực kéo chính, hai tàu lai dắt hoạt động áp mạn điều chỉnh hướng đi, cùng một tàu kéo dự phòng túc trực suốt hành trình. Toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến luồng đều phải tuân thủ hướng dẫn giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 5 km, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng tới đoàn lai dắt.

Dự kiến mất 2 ngày đưa khối thép 3.400 tấn vượt 124km đường sông về bờ sông Sài Gòn ở phía Thủ Thiêm để chuẩn bị hợp long.

Đây là một chiến dịch điều phối quy mô lớn đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ giữa đơn vị thi công và nhiều cơ quan chức năng liên quan như Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, Cảng vụ TP.HCM, Lực lượng Hoa tiêu, Bộ đội Biên phòng cùng Cảnh sát Giao thông đường thủy, đường bộ.

Hải trình sẽ đưa khối kết cấu 3.400 tấn sẽ đi qua vịnh Ghềnh Rái, men theo các tuyến sông Dinh, sông Thị Vải, sông Lòng Tàu về sông Nhà Bè rồi tiến vào sông Sài Gòn.

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, đoàn sà lan chỉ di chuyển vào ban ngày, và dừng neo đậu kiên cố tại một điểm vào ban đêm.

Dự kiến chiều 19/10, sà lan sẽ về đến khu vực neo đậu, đảm bảo hợp long đúng ngày 21/10.

Dự kiến chiều 19/10, sà lan sẽ về đến khu vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm, chờ triển khai công tác hợp long theo kế hoạch vào ngày 21/10.

Sở Xây dựng TP.HCM đã thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa phục vụ thi công gói thầu xây lắp số 2, thuộc dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Việc cấm luồng tạm thời diễn ra ngày 19/10 và từ 2h - 18h trong hai ngày 21 và 22/10.