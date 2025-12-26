Cục trưởng C06: Dữ liệu là nền tảng của chuyển đổi số quốc gia

(VTC News) -

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), khẳng định dữ liệu đang trở thành tài nguyên chiến lược, giữ vai trò nền tảng trong đổi mới phương thức quản trị, điều hành Nhà nước và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Dữ liệu làm nền tảng đổi mới quản trị

Theo Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, thực tiễn triển khai Đề án 06 giai đoạn 2022 - 2025 cho thấy dữ liệu dân cư, căn cước và định danh điện tử đã tạo ra những thay đổi mang tính nền tảng trong hoạt động quản lý và điều hành. Việc đưa vào sử dụng thẻ căn cước gắn chip và ứng dụng VNeID không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, mà còn góp phần giảm chi phí xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06 phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Minh Hoàn)

“Dữ liệu dân cư, căn cước và định danh điện tử nếu được khai thác đúng cách sẽ trở thành hạ tầng mềm cho quản trị quốc gia”, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nói, đồng thời nhấn mạnh mỗi dữ liệu được kết nối và dùng chung sẽ giúp người dân bớt phải kê khai, bớt đi lại và giảm phát sinh chi phí không cần thiết.

Cùng với đó, trong năm 2025, nhận thức về vai trò của dữ liệu tiếp tục được nâng cao. Nhiều Bộ, ngành, địa phương đã chuyển từ tư duy “xây dựng hệ thống” sang “quản trị dựa trên dữ liệu”, coi dữ liệu là tài sản quan trọng trong hoạch định chính sách và ra quyết định. Theo lãnh đạo Cục C06, “chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi Nhà nước điều hành nhanh hơn, chính xác hơn nhờ dữ liệu”.

Quản trị dựa trên dữ liệu, kết nối CSDL quốc gia

Đến hết năm 2025, 32 trong tổng số 105 cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết 71/NQ-CP đã được xây dựng tập trung; trong đó 16 cơ sở dữ liệu đạt mức hoàn thiện tương đối, từng bước đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Trên nền tảng này, dữ liệu đã được khai thác trực tiếp phục vụ cải cách thủ tục hành chính và phát triển dịch vụ công trực tuyến.

Qua rà soát hơn 5.500 thủ tục hành chính, khoảng 13.500 thành phần hồ sơ giấy đã được thay thế bằng dữ liệu điện tử trong gần 3.700 thủ tục. Việc khai thác dữ liệu liên thông, dùng chung không chỉ giúp tinh giản quy trình, mà còn mở ra dư địa lớn để nâng cao hiệu quả quản trị và giảm gánh nặng tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều điểm nghẽn. “Chúng ta có dữ liệu nhưng chưa biến dữ liệu thành giá trị; có nền tảng nhưng thiếu hệ sinh thái; có công nghệ nhưng chưa hình thành đầy đủ công dân số”, ông phân tích. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính toàn trình còn thấp; tỷ lệ người dân sử dụng chữ ký số mới đạt khoảng 33%; trong khi kinh tế dữ liệu chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.

Để tạo bước chuyển căn bản trong giai đoạn 2026 - 2030, Cục C06 đề xuất một loạt đột phá chiến lược, trong đó nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế về dữ liệu; thúc đẩy chia sẻ và khai thác dữ liệu an toàn, có kiểm soát; phát triển kinh tế dữ liệu gắn với đổi mới sáng tạo; nâng cấp VNeID thành “siêu nền tảng số quốc gia”, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn và chủ quyền dữ liệu.

Theo Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, “khi dữ liệu được quản trị thống nhất và đặt trong một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, Nhà nước sẽ có thêm công cụ quan trọng để nâng cao năng lực điều hành và hoạch định chính sách chính xác hơn”, qua đó hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.