Thủ đoạn chiếm đoạt 500 tấn hạt điều của nhóm tài xế xe tải

Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự – PC02) Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 24 người để điều tra về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra, nhóm này là các tài xế được giao vận chuyển hạt điều nhập khẩu từ Tanzania, xuất phát từ Cảng Sài Gòn Hiệp Phước đến các địa điểm theo yêu cầu của doanh nghiệp. Lợi dụng sơ hở trong khâu quản lý, giám sát hàng hóa chủ yếu dựa vào cân tải trọng, nhóm người này đã cấu kết thực hiện hành vi gian lận tinh vi.

Công an lấy lời khai.

Cụ thể, trước khi cân xe, các tài xế tìm cách “độn” trọng lượng bằng việc đặt thêm tạ sắt, cát, đá, bơm đầy két nước, thậm chí cho người ngồi lên xe để nâng khống trọng lượng không tải. Sau khi có phiếu cân, nhóm này bỏ các vật nặng xuống, rồi mới nhận hàng. Khi xe chở hạt điều đi cân lần hai, phần chênh lệch do trọng lượng “ảo” trước đó sẽ bị hụt và rơi vào tay các tài xế.

Bằng thủ đoạn này, nhóm người này dễ dàng qua mặt đơn vị nhận hàng khi đối chiếu số liệu cân tại cảng và tại kho. Số hạt điều chiếm đoạt được sau đó bị bán ra ngoài với giá rẻ. Cơ quan công an xác định, một số người mua dù biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp nhưng vẫn tiếp tay tiêu thụ để trục lợi.

24 người liên quan vụ án tại cơ quan công an.

Trước đó, lực lượng trinh sát đã bắt quả tang Quách Quang Đại (30 tuổi, ngụ Cà Mau) khi đang thực hiện hành vi nâng khống tải trọng container tại khu vực cảng. Từ đây, công an mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của 24 người liên quan.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 500 tấn hạt điều, trị giá khoảng 22 tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định. Công an TP.HCM cũng kêu gọi những người liên quan sớm ra trình diện, hợp tác khai báo để được xem xét khoan hồng.