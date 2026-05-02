Ảnh cá sấu 100kg ở Vĩnh Long gây hoang mang dư luận là giả, dựng bằng AI

Tối 1/5, theo tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ vụ việc lan truyền hình ảnh cá sấu xuất hiện tại khu vực Tiểu Cần, khẳng định đây là hình ảnh được tạo dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin khoảng 18h ngày 1/5, trong lúc đi tập thể dục, hai cha con ông L.T.V. (SN 1978) và L.G.D. (SN 2004, cùng ngụ ấp 1, xã Tiểu Cần) phát hiện hai con cá sấu nặng khoảng 100kg nổi trên sông Tiểu Cần, đoạn gần khu vực cầu đường D6 (chuẩn bị thi công).

Hình ảnh cá sấu xuất hiện tại Vĩnh Long do AI tạo nên.

Hai người sau đó dùng điện thoại chụp ảnh và trình báo cơ quan chức năng địa phương. Do thời điểm tiếp nhận tin báo vào buổi tối, chưa thể kiểm chứng thực tế, lo ngại ảnh hưởng đến an toàn người dân ven sông, chính quyền xã Tiểu Cần đã báo cáo Thường trực Đảng ủy, UBND xã, đồng thời thông báo rộng rãi để người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế xuống sông.

Đến sáng 2/5, lực lượng chức năng xã phối hợp Chi cục Kiểm lâm và Đa dạng sinh học tỉnh Vĩnh Long tổ chức kiểm tra, xác minh. Các lực lượng sử dụng xuồng máy rà soát khoảng 3km khu vực nghi vấn nhưng không phát hiện dấu vết cá sấu.

Công an làm việc với ông V. và L.G.D (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, Công an xã Tiểu Cần nhận định khả năng cao hình ảnh đã bị chỉnh sửa hoặc tạo dựng bằng AI. Đến 9h cùng ngày, công an mời ông V. và L.G.D. làm việc để làm rõ.

Ban đầu, cả hai vẫn khẳng định có nhìn thấy cá sấu và hình ảnh là thật. Tuy nhiên, qua quá trình xác minh, đến khoảng 17h, L.G.D. thừa nhận không có việc cá sấu xuất hiện. Theo lời khai, D. chỉ chụp ảnh sông Tiểu Cần gửi cho một người bạn ở nước ngoài; người này sau đó đã ghép thêm hình ảnh hai con cá sấu bằng công nghệ AI rồi gửi lại nhằm mục đích trêu đùa.