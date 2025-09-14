Mang cá sấu 'chữa lành' vào siêu thị Mỹ, người đàn ông bị từ chối gây tranh cãi

(VTC News) -

Câu chuyện về người đàn ông cùng với vật nuôi "độc lạ" của mình bất ngờ bị từ chối vào siêu thị tại bang Pennsylvania, Mỹ gây xôn xao dư luận. Nhân vật chính là Wesley Silva và người bạn đồng hành đặc biệt - cá sấu tên Jinseioshi.

Sự việc xảy ra khi Silva dắt theo chú cá sấu cưng của mình vào một siêu thị địa phương. Tuy nhiên, cả hai bị nhân viên từ chối cho vào cửa hàng khiến Silva vô cùng bất ngờ và thất vọng.

“Tôi thực sự choáng váng vì chuyện đó”, Silva chia sẻ. Sự việc xảy ra sau khi những bức ảnh chụp cá sấu của anh ngồi gọn trong xe đẩy hàng tại một siêu thị đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Cá sấu Jinseioshi, nặng khoảng 14,5 kg, mặc chiếc váy màu xám, trông như vị khách hàng đặc biệt. Câu chuyện trở nên phổ biến đến mức ngay cả những người địa phương cũng đổ xô đi xem cặp đôi chủ và thú cưng này.

Cá sấu Jinseioshi cùng người chủ bị cấm vào siêu thị.

Silva nhận nuôi Jinseioshi cách đây 4 năm từ người hàng xóm. Từ đó, họ trở nên không thể tách rời. “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thực sự sở hữu con cá sấu”, người chủ tâm sự.

Mối quan hệ này đã thay đổi cuộc sống của cả hai. Anh Silva cho biết: “Thật sự đây là trải nghiệm rất tồi. Chúng tôi cùng nhau đi ăn ở nhiều nhà hàng. Chúng tôi từng đến siêu thị, nơi Jinseioshi trở thành một ngôi sao. Chú cá sấu được đối xử như một vị khách VIP vậy".

Nhận thấy vai trò quan trọng của Jinseioshi với sức khỏe tinh thần của mình, anh Silva đăng ký Jinseioshi trở thành vật nuôi hỗ trợ tinh thần và thường xuyên đưa cô bạn này đi khắp mọi nơi. Tuy nhiên, sự việc tại siêu thị địa phương tạo ra trải nghiệm tệ khó quê.

Walmart đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc này. Họ khẳng định rằng họ chấp nhận hầu hết các động vật dịch vụ tâm lý nhưng lại coi cá sấu là loài vật nguy hiểm.

Sự việc này làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi về ranh giới giữa động vật hỗ trợ tinh thần và các loài vật được coi là nguy hiểm. Theo Luật Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA), động vật hỗ trợ tinh thần không có cùng chức năng pháp lý như động vật dịch vụ (ví dụ: chó dẫn đường cho người mù).

Các động vật dịch vụ được huấn luyện để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể và có quyền được vào hầu hết các không gian công cộng. Ngược lại, động vật hỗ trợ tinh thần chỉ đơn giản là mang lại sự thoải mái về mặt cảm xúc, không cần phải qua huấn luyện đặc biệt, và quyền được phép vào các cơ sở công cộng của chúng bị hạn chế hơn.

Mặc dù nhiều người có thể bất ngờ trước quyết định của siêu thị trong câu chuyện, nhưng cách hành xử của họ phù hợp với quy định chung. Dù Jinseioshi mang lại niềm vui và sự an ủi cho Silva, nhưng từ góc độ an toàn công cộng, cá sấu vẫn được coi là một loài vật nguy hiểm, có khả năng gây hại cho người khác, đặc biệt là khi ở nơi đông người như siêu thị.

Nhiều người cho biết tình yêu thương giữa con người và động vật cũng cần có giới hạn. Các quy định về an toàn công cộng lại cần phải được tuân thủ nghiêm ngặt.