Thêm hơn 2.000 ca tử vong do đợt nắng nóng tháng 6 ở Pháp

(VTC News) -

Con số này tương đương mức tăng gần 30% số ca tử vong trên toàn nước Pháp. Riêng khu vực Paris, số người tử vong trong cùng giai đoạn tăng tới 62%, theo cơ quan y tế công cộng Pháp.

Đợt nắng nóng lịch sử cuối tháng 6 là một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng ảnh hưởng tới nước này. “Có khoảng 2.025 ca tử vong tăng thêm trong tuần từ ngày 22 đến 28/6 so với tuần trước đó”, Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rist cho biết hôm 3/7, đồng thời cảnh báo con số này vẫn chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ tác động của nắng nóng.

Nắng nóng ở Paris, Pháp. (Ảnh: Reuters)

Số liệu mới cao hơn đáng kể so với ước tính trước đó là khoảng 1.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng.

Trong báo cáo mới công bố, Cơ quan Y tế Công cộng Pháp (Public Health France) cho biết số người tử vong trên cả nước tăng 29,1%, tương đương 2.025 ca tử vong tăng thêm so với tuần trước, đồng thời lưu ý đây có thể vẫn là con số bị đánh giá thấp.

Riêng vùng thủ đô Paris, số ca tử vong trong tuần bắt đầu từ ngày 22/6 tăng 62%. Khu vực Pays de la Loire cũng ghi nhận mức gia tăng tương tự.

Một số chính trị gia Pháp chỉ trích các biện pháp ứng phó là chưa đủ để giúp người dân thích nghi với tình trạng nhiệt độ ngày càng cực đoan. Đảng Xanh hôm 2/7 đã đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu.

Trong tháng 6, Pháp trải qua đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài khoảng 11 ngày, với nhiệt độ tại nhiều địa phương vượt ngưỡng 40°C.

Đợt nắng nóng nghiêm trọng năm 2003 từng khiến khoảng 15.000 người thiệt mạng tại Pháp, phần lớn là người cao tuổi sống trong các viện dưỡng lão. Giới chức y tế nhận định đợt nắng nóng năm nay có cường độ mạnh hơn, nhưng hậu quả nhiều khả năng sẽ không nghiêm trọng như thảm họa năm 2003.

“Có lẽ sẽ không thể so sánh với năm 2003”, Bộ trưởng Y tế Stéphanie Rist nhấn mạnh.

Tổng giám đốc hệ thống bệnh viện công Paris Nicolas Revel cũng cho rằng số người thiệt mạng do nắng nóng trong năm nay sẽ thấp hơn mức năm 2003, nhưng “nhiều khả năng” vẫn cao hơn đợt nắng nóng năm ngoái – vốn đã cướp đi sinh mạng của khoảng 5.700 người.