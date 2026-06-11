'Thần đồng võ thuật' nổi tiếng toàn châu Á, giải nghệ năm 11 tuổi giờ ra sao?

(VTC News) -

Diễn viên Tạ Miêu từng được ca tụng là "thần đồng võ thuật". Thời điểm đó, khán giả bất ngờ trước diễn xuất của sao nhí. Anh có ngoại hình dễ thương, tính cách điềm đạm nhưng ra dáng người lớn, đánh võ dứt khoát, không hề rụt rè khi đóng cùng Lý Liên Kiệt.

2 lần đóng vai con trai Lý Liên Kiệt

Tạ Miêu sinh năm 1984 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Anh bắt đầu biết đến võ thuật từ năm lên 7 tuổi. Đây cũng chính là cơ hội đưa cuộc đời Tạ Miêu sang một trang mới.

Năm 1993, Tạ Miêu "lọt vào mắt xanh" của đạo diễn Vương Tinh khi ông đang tìm diễn viên cho Tân võ lâm ngũ tổ. Tạ Miêu được giao cho vai Hồng Văn Định, con trai của Hồng Hi Quan (Lý Liên Kiệt đóng). Khi đó, sao nhí mới ở tuổi lên 9.

Bộ phim đầu tay đưa tên tuổi Tạ Miêu đến gần hơn với công chúng. Nhiều đạo diễn cũng phát hiện ra tài năng của "cậu bé vàng" nên liên tục gửi lời mời Tạ Miêu diễn xuất trong các bộ phim võ thuật.

Tạ Miêu từng được gọi là "thần đồng võ thuật"

Nam diễn viên tiếp tục được góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám cùng các ngôi sao Hong Kong nổi tiếng như Châu Nhuận Phát trong Đỗ thần 2, Ngô Mạnh Đạt trong Tiểu phi hiệp.

Hai năm sau vai diễn đầu tay, Tạ Miêu lại có cơ duyên tái hợp cùng Lý Liên Kiệt trong phim Lá thư gửi cha. Chính điều này khiến khán giả kỳ vọng Tạ Miêu sẽ người kế vị Lý Liên Kiệt trong tương lai.

Tuy nhiên sau bộ phim, Tạ Miêu gây bất ngờ khi thông báo tạm dừng hoạt động diễn xuất để tập trung cho việc học. Rút khỏi làng giải trí từ năm 11 tuổi, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, cái tên Tạ Miêu dần rơi vào quên lãng.

Tạ Miêu có cơ hội 2 lần đóng chung cùng Lý Liên Kiệt.

Cố gắng tìm lại hào quang

Đến năm 24 tuổi, Tạ Miêu tái xuất màn ảnh trong vai khách mời của bộ phim điện ảnh Đoạt tiêu. Tuy nhiên, vai diễn này không giúp anh lấy lại được sự quan tâm của khán giả.

Ở tuổi trưởng thành, nam diễn viên được nhận xét không còn giữ được nét đáng yêu như hồi nhỏ. Đồng thời, việc ở ẩn lâu cùng việc không tìm được vai diễn thích hợp khiến Tạ Miêu khó lấy lại danh tiếng năm xưa.

Sau này, anh từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình như Thiếu Lâm tự truyền kỳ 2, Đại mạc phong vân, Người phụ nữ của vua, Bát quái tông sư, Quá hiệp Âu Dương Đức, Anh hùng đánh giặc Hốt Tất Liệt... tuy nhiên đều không để lại nhiều dấu ấn.

Nam diễn viên cố gắng tìm lại hào quang.

Những năm qua, Tạ Miêu vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội quay lại màn ảnh rộng. Anh tham gia nhiều bộ phim chiếu mạng, xuất hiện trên show truyền hình để duy trì sự nghiệp giải trí.

Tạ Miêu từng tâm sự dù danh tiếng không còn như xưa nhưng vẫn chăm chỉ và lạc quan. Anh cho rằng chỉ cần làm việc nghiêm túc, chắc chắn sẽ gặt hái được thành công.

Sắp tới, Tạ Miêu sẽ tái xuất màn ảnh rộng với phim Cơn thịnh nộ. Trong dự án điện ảnh mới, thần đồng võ thuật một thời bắt tay với đạo diễn người Nhật Bản Kenji Tanigaki - người từng đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật cho các tác phẩm nổi tiếng như Sát Phá Lang, Đảo hỏa tuyến...

Về đời tư, Tạ Miêu có tổ ấm hạnh phúc bên nữ diễn viên Hà Ngạn Nghê. Cặp đôi kết hôn năm 2012, họ chào đón con gái sau đó một năm.