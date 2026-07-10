Thần đồng bóng đá Mexico 17 tuổi tốt nghiệp cấp 3 giữa World Cup 2026

(VTC News) -

Gilberto Mora là một trong những tài năng trẻ gây sốt thế giới sau màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026. Ở tuổi 17, cầu thủ này là gương mặt trẻ nhất giải đấu và đã kịp sở hữu 12 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Mexico. Tiền vệ này chỉ vừa mới hoàn thành chương trình trung học trong thời gian tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Do bận thi đấu cùng đội tuyển quốc gia, Gilberto Mora không thể tham dự lễ tốt nghiệp. Dù vậy, tên của cậu vẫn được xướng lên trong buổi lễ. Nhiều đoạn video do truyền thông Mexico đăng tải ngày 8/7 ghi lại khoảnh khắc MC đọc tên Gilberto Mora, và cậu nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ các bạn học.

Gilberto Mora trong trận đấu giữa Mexico và CH Séc ở World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Tuổi đời còn rất trẻ của Mora là một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều trong suốt World Cup 2026, tạo ra hàng loạt meme và trò đùa trên mạng xã hội. Nhiều hình ảnh hài hước mô tả Mora xin mẹ cho phép ra sân gặp tuyển Anh hoặc đeo ba lô Người Nhện khi lên xe buýt của đội tuyển.

Thủ môn kỳ cựu Guillermo Ochoa, người đã dự kỳ World Cup thứ sáu ở tuổi 40, cũng hưởng ứng những trò đùa này khi tự nhận làm “người đỡ đầu” của thần đồng 17 tuổi.

Sau khi Mora tốt nghiệp, Ochoa tiếp tục đăng lời chúc đầy cảm xúc trên mạng xã hội, kèm theo một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra mô tả hai người ôm nhau. “Hãy tiếp tục học hỏi, làm việc chăm chỉ, tận hưởng bóng đá và luôn là chàng trai tuyệt vời. Sự nghiệp bóng đá trôi qua rất nhanh, nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên một người luôn sống tử tế. Chú tự hào về cháu!”, Ochoa viết.

Video: Anh đánh bại Mexico 3-2

Dù Mexico dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại trước tuyển Anh, Gilberto Mora vẫn ghi dấu ấn đậm nét bằng lối chơi tự tin, kỹ thuật khéo léo cùng tư duy chiến thuật vượt xa tuổi 17. Cầu thủ trẻ tuổi mang áo số 10 cũng đang được giới bóng đá kỳ vọng rất nhiều về kế hoạch tương lai.

Theo thông tin chuyển nhượng, tài năng trẻ của Xolos de Tijuana đã lọt vào tầm ngắm của hai ông lớn nước Anh là Liverpool và Manchester United. Theo các nguồn tin từ TeamTalk, ban lãnh đạo Liverpool đã nhanh chóng liên hệ để tìm hiểu các điều kiện chuyển nhượng cũng như nguyện vọng cá nhân của Gilberto Mora. Trong khi đó, tiền vệ 17 tuổi được cho là ấp ủ giấc mơ khoác áo Real Madrid.

Do quy định của FIFA, Gilberto Mora chỉ có thể chính thức gia nhập một câu lạc bộ châu Âu sau khi bước sang tuổi 18 vào tháng 10/2026. Mức giá để sở hữu chữ ký của tuyển thủ Mexico hiện được định giá vượt quá con số 40 triệu euro.