Ngôi sao Ecuador quên luật cấm, cầu thủ Mexico mách trọng tài rút thẻ đỏ

(VTC News) -

Trong trận đấu với Mexico trong khuôn khổ vòng 32 đội tại World Cup 2026 ngày 1/7, hậu vệ Piero Hincapie của Ecuador đã nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi che miệng trong tình huống đối đầu với cầu thủ đối phương. Anh trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử World Cup bị truất quyền thi đấu vì vi phạm lỗi này.

Sự việc xảy ra ở những phút đá bù của hiệp hai, khi Ecuador đang bị Mexico dẫn trước 0-2. Hincapie tiến đến tiền đạo Santiago Gimenez của Mexico và nói chuyện với chân sút đang khoác áo AC Milan trong lúc dùng tay che miệng.

Hậu vệ Hincapie của Ecuador bị phạt thẻ đỏ vì che miệng khi nói chuyện với đối thủ trong trạng thái 2 đội có tranh cãi. (Ảnh: AP)

Ngay sau đó, Gimenez đến gặp trọng tài Slavko Vincic để khiếu nại về hành vi của Hincapie, tương tự như cách hậu vệ Mert Mulder của Thổ Nhĩ Kỳ từng phản ứng khi Miguel Almiron (Paraguay) mắc lỗi tương tự hai tuần trước. Sau khi tham khảo VAR và xem lại băng hình, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Hincapie.

Với tấm thẻ đỏ, hậu vệ Paraguay sẽ tự động bị treo giò một trận. Tuy nhiên, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) có quyền gia hạn án phạt nếu cần thiết. Trước đó, án treo giò của Almiron chỉ dừng ở một trận.

Quyết định này bắt nguồn từ quy định mới do Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) ban hành. Ý tưởng xử phạt hành vi che miệng được FIFA đưa ra từ cuộc họp thường niên của Hội đồng IFAB hồi tháng 2. Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, công khai ủng hộ việc rút thẻ đỏ với những tình huống như vậy. Đề xuất này sau đó nhận được sự đồng thuận tại cuộc họp bất thường ở Vancouver (Canada).

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Quy định này được FIFA đề xuất sau vụ việc liên quan đến tiền đạo Vinicius Junior của Real Madrid. Trong trận đấu thuộc giải Champions League giữa Real Madrid và Benfica hồi tháng 2/2026, cầu thủ người Brazil tố cáo Gianluca Prestianni (Benfica) có lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với anh. Vinicius phản ứng gay gắt và lập tức báo cáo với trọng tài, khiến trận đấu phải tạm dừng khoảng 10 phút theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).

Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với mọi trường hợp che miệng. Trọng tài sẽ xem xét bối cảnh cụ thể trước khi đưa ra quyết định. Những tình huống trao đổi thông thường, không xảy ra xung đột hay đối đầu với đối thủ sẽ không bị xử phạt.

Ở trận đấu với Ecuador, Mexico giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Julian Quinones và Raul Jimenez. Đội đồng chủ nhà sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và CHDC Congo ở vòng 1/8, diễn ra tại Thành phố Mexico.