Chuyển hồ sơ đến công an điều tra 2 thẩm mỹ chui ở TP.HCM gây tai biến cho khách

(VTC News) -

Sáng 25/10, Sở Y tế TP.HCM vừa có báo cáo về 2 cơ sở thẩm mỹ trái phép tại Quận 1 và Thủ Đức gây tai biến cho khách hàng. Sở Y tế TP.HCM chuyển hồ sơ đến công an thành phố để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trường hợp thứ nhất xảy ra tại Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Kim An (148C Trần Quang Khải, Quận 1, TP.HCM). Theo đó, sáng 23/10, Sở Y tế nhận thông tin từ Trung tâm Cấp cứu 115 về một bệnh nhân nghi sốc phản vệ sau khi hút mỡ bụng tại đây.

Trước đó, đêm 22/10, Công an Phường Tân Định nhận tin báo về một khách hàng bị tai biến sau hút mỡ và đã tạm giữ các cá nhân liên quan để điều tra. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để cấp cứu.

Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Kim An ngay tại trung tâm Quận 1 hành nghề trái phép gây tai biến cho khách. (Ảnh: Sở Y tế TP.HCM)

Công ty Kim An, thành lập ngày 10/7/2024, chưa được cấp giấy phép hành nghề y tế. Chiều 22/10, bệnh nhân được nhân viên B.T.L (không có bằng cấp y tế) tiếp nhận và tư vấn phẫu thuật hút mỡ bụng với giá 30 triệu đồng. Các xét nghiệm được thực hiện bởi nhân viên không đủ chuyên môn. Ca phẫu thuật do ông Đ. thực hiện từ 18h đến 20h30. Sau đó, bệnh nhân có biểu hiện bất thường, người nhà đã báo công an.

Đoàn kiểm tra yêu cầu cung cấp giấy phép hành nghề nhưng ông L.N.K.N, giám đốc, không đưa ra được giấy tờ hợp lệ. Công ty đã nộp hồ sơ xin giấy phép nhưng đang chờ phê duyệt.

Phòng Y tế Quận 1 lập biên bản vi phạm với công ty về việc hoạt động không phép và đình chỉ cơ sở 18 tháng. Nhân viên B.T.L và L.T.T.N bị xử phạt vì hành nghề không chứng chỉ. Công an Quận 1 thu thập chứng cứ và làm việc với các cá nhân liên quan.

Ngoài ra, cơ sở này còn liên quan đến Thẩm mỹ viện FA+, đã bị đình chỉ 18 tháng trước đó nhưng chưa chấp hành nộp phạt. Sở Y tế yêu cầu các cá nhân liên quan đến phẫu thuật hút mỡ xuất hiện để làm rõ vi phạm.

Trường hợp thứ hai được ghi nhận qua báo cáo nhanh từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, liên quan đến ca phẫu thuật thẩm mỹ diễn ra vào ngày 21/10 tại cơ sở MIN Beauty Academy, địa chỉ 50C, Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.

Qua kiểm tra nhanh thông tin trên ứng dụng “Tra cứu thông tin hành nghề y, dược TPHCM", Sở Y tế xác định cơ sở này chưa được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh (hoạt động chui).

Cơ sở đóng cửa, dời đi sau khi xảy ra tai biến cho khách hàng và trang quảng cáo của MIN Beauty Academy tại địa chỉ số 50C Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A. (Ảnh: Sở Y tế TP.HCM)

Ngay sau đó, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Phòng Y tế TP Thủ Đức, UBND phường và Công an phường Tăng Nhơn Phú A kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đóng cửa, không có người bên trong, biển hiệu đã được gỡ bỏ, chỉ còn lại biển “MIN beauty” bên trong cửa khóa.

Qua rà soát thông tin, cơ sở này đã được cấp giấy chứng nhận Hộ kinh doanh với tên Min Beauty Academy, mã số kinh doanh: 41Y8000358, do Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư - UBND TP Thủ Đức cấp cho bà Đ.T.T.H. Ngành nghề đăng ký kinh doanh là "Cắt tóc, làm đầu, gội đầu, Dịch vụ tắm hơi và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)".

Bệnh nhân nói đã biết đến cơ sở này qua trang Facebook của MIN Beauty Academy do một người quen giới thiệu. Ngày 21/10, khoảng 3 giờ trước khi nhập viện, bệnh nhân đến cơ sở để phẫu thuật nâng mũi do bà Đ.T.T.H thực hiện.

Sau khi tiêm thuốc tê và phẫu thuật, bệnh nhân có biểu hiện khó thở và được đưa đến Bệnh viện Lê Văn Việt cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức. Mặc dù Thanh tra Sở Y tế đã mời bà Đ.T.T.H đến làm việc, nhưng bà này không xuất hiện theo lịch hẹn, có dấu hiệu né tránh cơ quan quản lý nhà nước.