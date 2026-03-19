Ông Anutin Charnvirakul tái đắc cử Thủ tướng Thái Lan

Cuộc họp Hạ viện bầu chọn người đứng đầu chính phủ tiếp theo của Thái Lan bắt đầu từ 10h cùng ngày. Hai ứng cử viên được đề cử bao gồm ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan, đương kim Thủ tướng lâm thời của Thái Lan và ông Nattapong Ruangpanyawut, lãnh đạo đảng Nhân dân.

Kết quả cho thấy ông Anutin Charnvirakul đã giành được 293 phiếu bầu, trong khi đối thủ của ông là Nattapong Ruangpanyawut chỉ giành được 119 phiếu bầu; 86 đại biểu bỏ phiếu trống. Điều này đồng nghĩa với việc ông Anutin trúng cử và trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan.

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: The Nation)

Tân Thủ tướng Anutin Charnvirakul, sinh ngày 13/9/1966. Ông là con trai của ông Chavalit Charnvirakul, một cựu nghị sĩ và bộ trưởng nhiều nhiệm kỳ. Về học vấn, ông Anutin hoàn thành chương trình trung học tại trường Assumption College trước khi tiếp tục học tập tại Mỹ vào năm 1989. Ông lấy bằng kỹ sư tại Đại học Hofstra ở New York và bắt đầu làm việc trong doanh nghiệp gia đình.

Ông Anutin bước vào chính trường năm 1996, với tư cách cố vấn cho Ngoại trưởng Prachuab - Chaiyasarn. Ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế (2004 và 2005) và Thứ trưởng Bộ Thương mại (2004). Sau đó, ông bị cấm tham gia chính trị trong 5 năm do là thành viên của ban điều hành đảng Thai Rak Thai. Sau khi lệnh cấm kết thúc vào năm 2012, ông gia nhập đảng Tự hào Thái Lan do cha ông là Chavalit Charnvirakul lãnh đạo. Sau đó, ông được bầu làm lãnh đạo đảng, kế nhiệm cha mình.

Ngày 19/9/2025, ông Anutin đã được bầu chọn làm Thủ tướng Thái Lan sau khi người tiền nhiệm, bà Paetongtarn Shinawatra bị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết bãi nhiệm chức vụ do vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực đạo đức trong vụ việc liên quan đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của bà với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Tại cuộc tổng tuyển cử hôm 8/2 vừa qua, đảng Tự hào Thái Lan của ông Anutin đã giành được tới 192 ghế, bỏ xa các đảng còn lại là đảng Nhân dân (120 ghế) và đảng Vì nước Thái (74 ghế).

Theo kế hoạch, Chủ tịch Hạ viện, ông Sophon Saram sẽ trình Nhà vua phê chuẩn bổ nhiệm ông Anutin chính thức trở thành Thủ tướng Thái Lan. Sau đó, quá trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan sẽ chính thức bắt đầu. Điều này bao gồm việc thành lập nội các mới, xác minh tư cách của các bộ trưởng trước khi trình tên họ lên Nhà vua phê chuẩn. Nội các mới sau khi được Nhà vua phê chuẩn, phải trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội, trước khi chính thức bắt đầu điều hành đất nước. Theo Điều 162 của Hiến pháp, nội các phải trình bày tuyên bố chính sách của mình trong vòng 15 ngày kể từ ngày chính thức nhậm chức.