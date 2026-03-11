Thái Lan yêu cầu công chức đi thang bộ, làm việc ở nhà để tiết kiệm năng lượng

(VTC News) -

Các biện pháp bao gồm tạm dừng các chuyến công tác nước ngoài và khuyến khích đi cầu thang bộ thay vì dùng thang máy, theo Reuters.

Người phát ngôn chính phủ Lalida Periswiwatana cho biết kể từ hôm nay, công chức sẽ làm việc từ xa (work from home), ngoại trừ những vị trí bắt buộc phải trực tiếp phục vụ người dân.

Thành phố Bangkok, Thái Lan. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ trưởng Năng lượng Auttapol Rerkpiboon, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á hiện chỉ còn khoảng 95 ngày dự trữ năng lượng. Chính phủ đang tìm kiếm thêm nguồn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, Australia và Nam Phi.

Trong khi đó, chính phủ đang khẩn trương giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Các biện pháp khác gồm đặt nhiệt độ điều hòa ở 26–27°C và khuyến khích mặc áo sơ mi ngắn tay thay vì vest và cà vạt.

Khoảng 68% nhu cầu năng lượng của Thái Lan phụ thuộc vào khí tự nhiên. Hơn một nửa lượng LNG của nước này được khai thác trong nước tại Vịnh Thái Lan, trong khi 35% phải nhập khẩu, trong đó 13% đến từ Myanmar, theo Ủy ban Điều tiết Năng lượng Thái Lan.

Đầu tháng này, Thái Lan cũng ngừng xuất khẩu năng lượng sang tất cả các nước, ngoại trừ Lào và Myanmar.

Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan nhà nước giảm sử dụng điện tại văn phòng, bao gồm tắt đèn và thiết bị điện khi không cần thiết. Đồng thời, người dân được khuyến khích tham gia tiết kiệm năng lượng, chẳng hạn như đi chung xe.

Nếu tình hình xấu đi, chính phủ cho biết có thể áp dụng các biện pháp bắt buộc, như giảm độ sáng bảng quảng cáo tại cửa hàng, rạp chiếu phim và doanh nghiệp, cũng như yêu cầu các trạm xăng đóng cửa từ 22 giờ tối.

Dù vậy, Thái Lan khẳng định chỉ áp dụng các biện pháp trong trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng.

Theo cập nhật của Nation Thailand hôm 11/3, các cây xăng trên toàn Thái Lan vẫn hoạt động bình thường, và hiện không có lệnh nào yêu cầu đóng cửa sau 22 giờ. Các quan chức Bộ Năng lượng Thái Lan nhấn mạnh tình hình hiện tại chưa đến mức khủng hoảng nguồn cung.

Chính phủ Thái Lan kêu gọi người dân không hoảng loạn, không tích trữ nhiên liệu và không tin vào tin đồn, đồng thời tiếp tục sinh hoạt bình thường.

Ngoài ra, ông Sarawut Kaewtathip, Tổng cục trưởng Cục Kinh doanh Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Thái Lan, cho biết các báo cáo nói rằng Bộ Nội vụ yêu cầu thống đốc các tỉnh phối hợp với cơ quan năng lượng địa phương để thu thập dữ liệu nhu cầu nhiên liệu của khu vực tư nhân, chỉ nhằm mục đích lập kế hoạch.

Việc thu thập dữ liệu – bao gồm dầu diesel, xăng và khí đốt dùng cho nấu ăn – nhằm giúp chính quyền phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn và tránh gián đoạn hoạt động kinh tế tại các địa phương.

Bộ Năng lượng Thái Lan cho biết vẫn duy trì trạng thái cảnh giác và theo dõi sát diễn biến. Ở một số khu vực xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu tạm thời, bộ đang phối hợp với các cơ quan thương mại địa phương để ngăn chặn việc tích trữ hoặc tăng giá trục lợi gây khó khăn cho người dân.