Tạm giữ tài xế Lexus tông liên hoàn hàng loạt xe rồi lật ngửa trên phố Hà Nội

(VTC News) -

Thêm góc quay vụ ô tô Lexus tông liên hoàn 6 xe ở Hà Nội.

Tối 27/3, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Yên Hoà (Hà Nội) cho biết, đơn vị tạm giữ Vũ Quang Chiến (sinh năm 1987, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về hành vi Vi phạm các quy định về an toàn giao thông theo Điều 260 Bộ luật Hình sự

Vũ Quang Chiến là tài xế lái ô tô Lexus tông liên hoàn 5 ô tô, 1 xe máy khiến 1 người bị thương vào khuya ngày 25/3.

Thời điểm trên, Vũ Quang Chiến lái xe Lexus biển số ở Hà Nội đi trên đường Trung Kính hướng đi Dương Đình Nghệ. Khi đi đến khu vực nút giao Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa), xe này xảy ra va chạm với một ô tô con.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi xảy ra va chạm, xe Lexus tiếp tục lao sang phần đường ngược chiều rồi tông liên hoàn vào 5 ô tô và 1 xe máy khác. Vụ tai nạn làm tài xế xe máy bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân được xác định là anh C.T.H. (sinh năm 1992, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội).

Kết quả ban đầu cho thấy, tài xế Chiến và những người lái ô tô, xe máy liên quan đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể.

Nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế ô tô Lexus lái xe không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Công an Hà Nội cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.