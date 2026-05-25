Tạm dừng khai thác tại mỏ đá sạt lở làm 3 người chết ở Thanh Hóa

Liên quan vụ sạt lở mỏ đá làm 3 công nhân tử nạn ở Thanh Hoá, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa chỉ đạo tạm dừng hoạt động khai thác đá tại mỏ đá ở xã Cẩm Tú (nơi xảy ra sự việc).

Trước đó, ngày 21/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa có đề nghị tạm dừng hoạt động khai thác đá vôi tại mỏ đá ở xã Cẩm Tú.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu Công ty TNHH Anh Tuấn (doanh nghiệp quản lý mỏ đá) tạm dừng khai thác tại mỏ đá vôi ở xã Cẩm Tú (khu vực mỏ được UBND tỉnh cấp phép khai thác theo giấy phép ngày 9/2/2015) để phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn ngày 20/5.

Hiện trường vụ sạt lở mỏ đá. (Ảnh: C.A)

Doanh nghiệp phối hợp với ngành chức năng kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản, an toàn lao động, bảo vệ môi trường tại khu vực mỏ đá của đơn vị.

Sau khi có kết luận về nguyên nhân xảy ra tai nạn và kết quả kiểm tra toàn diện khu vực mỏ đá, Công ty TNHH Anh Tuấn khẩn trương khắc phục các vi phạm (nếu có), báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa để được xem xét việc khai thác trở lại.

Đề nghị Công an tỉnh phối hợp, cung cấp kết quả điều tra, xác minh nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn nêu trên về Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hoặc tham mưu xử lý các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND xã Cẩm Tú theo dõi, giám sát việc thực hiện chỉ đạo nêu trên của Chủ tịch UBND tỉnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại mỏ đá nêu trên trong quá trình tạm dừng hoạt động, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền quy định.

Trước đó, khoảng 17h ngày 20/5, tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn ở xã Cẩm Tú (Thanh Hoá) xảy ra vụ sạt lở khiến 3 công nhân gồm ông Lò Văn Thời (40 tuổi), Lò Văn Quý (37 tuổi) và Hoàng Văn Ngay (38 tuổi, cùng trú tại tỉnh Lào Cai) bị vùi lấp. Ngay trong đêm 20/5, ông Lò Văn Thời được phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đến sáng 21/5, thi thể 2 nạn nhân còn lại được tìm thấy.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Phạm Minh Vũ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú cho biết, nhiều khả năng nguyên nhân của vụ tai nạn là do địa chất khu vực khai thác không còn ổn định sau nhiều ngày mưa lớn. Các khối đá trên cao bất ngờ đổ xuống khu vực làm việc bên dưới, khiến ba công nhân không kịp thoát thân và tử vong.