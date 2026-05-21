  • logo
Xuất bản ngày 21/05/2026 11:40 AM
Xuất bản ngày 21/05/2026 11:40 AM

Hiện trường vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa khiến 3 công nhân tử vong

(VTC News) -

Sau vụ sạt lở khiến 3 công nhân tử vong, khu vực hiện trường mỏ đá ở Thanh Hóa ngổn ngang, máy móc bị vùi trong đống đá, nhiều sợi dây cháy chậm vẫn đang còn sót lại.

Hiện trường vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa.

Đến trưa 21/5, các lực lượng chức năng đã rút khỏi hiện trường vụ sạt lở mỏ đá xảy ra trên địa bàn xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, sau khi thi thể 2 nạn nhân mất tích được tìm thấy.

Đến trưa 21/5, các lực lượng chức năng đã rút khỏi hiện trường vụ sạt lở mỏ đá xảy ra trên địa bàn xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, sau khi thi thể 2 nạn nhân mất tích được tìm thấy.

Trước đó, khoảng 17h ngày 20/5, tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn xảy ra vụ sạt lở khiến 3 công nhân gồm ông Lò Văn Thời (40 tuổi), Lò Văn Quý (37 tuổi) và Hoàng Văn Ngay (38 tuổi, cùng trú tại tỉnh Lào Cai) bị vùi lấp.

Trước đó, khoảng 17h ngày 20/5, tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn xảy ra vụ sạt lở khiến 3 công nhân gồm ông Lò Văn Thời (40 tuổi), Lò Văn Quý (37 tuổi) và Hoàng Văn Ngay (38 tuổi, cùng trú tại tỉnh Lào Cai) bị vùi lấp.

Ngay trong đêm 20/5, ông Lò Văn Thời được phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đến sáng 21/5, thi thể 2 nạn nhân còn lại được tìm thấy.

Ngay trong đêm 20/5, ông Lò Văn Thời được phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đến sáng 21/5, thi thể 2 nạn nhân còn lại được tìm thấy.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, các phương tiện, máy móc cùng lượng lớn đá trút xuống từ trên núi khiến hiện trường chìm trong cảnh ngổn ngang.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, các phương tiện, máy móc cùng lượng lớn đá trút xuống từ trên núi khiến hiện trường chìm trong cảnh ngổn ngang.

Máy móc bị vùi trong đống đá.

Máy móc bị vùi trong đống đá.

Đáng chú ý, nhiều sợi dây cháy chậm vẫn đang còn sót lại ở hiện trường sạt lở.

Đáng chú ý, nhiều sợi dây cháy chậm vẫn đang còn sót lại ở hiện trường sạt lở.

Lổn nhổn đá tại khu vực xảy ra sạt lở.

Lổn nhổn đá tại khu vực xảy ra sạt lở.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, hiện hoạt động tại mỏ đá này đã được tạm dừng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, hiện hoạt động tại mỏ đá này đã được tạm dừng.

Đình Anh
Bình luận
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin thế giới nổi bật trong ngày 21/5

Tin thế giới nổi bật trong ngày 21/5

Tổng hợp tin tức thế giới ngày 21/5, cập nhật những sự kiện quốc tế đáng chú ý về quan hệ Nga - Mỹ, xung đột Israel - Iran và căng thẳng tại vịnh Oman.