Bí thư xã Gia Lâm làm Chánh Văn phòng Thành uỷ Hà Nội

Sáng 25/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Lê Trung Kiên công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Việt Hà thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm; điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Ông Nguyễn Việt Hà sinh năm 1979, quê phường Thượng Cát, TP Hà Nội.

Trước đó, vị trí Chánh Văn phòng Thành ủy do Thiếu tướng Nguyễn Thành Long đảm nhiệm. Theo quyết định mới, Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, sĩ quan Công an biệt phái, được điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Cũng theo quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công nhiệm vụ với người đứng đầu Đảng uỷ một số xã, phường.

Cụ thể, ông Lê Thanh Nam thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025-2030; điều động để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Nguyễn Trúc Anh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm.

Ông Nguyễn Mạnh Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuyên; điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Tổ nghiên cứu cơ chế, chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy.

Ông Nguyễn Xuân Minh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín; điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Tổ nghiên cứu cơ chế, chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy.