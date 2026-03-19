Tài xế xe khách đi ngược chiều bị phạt 19 triệu đồng

(VTC News) -

Hình ảnh camera ghi lại thời điểm xe ô tô khách đi ngược chiều. (Video: Cục CSGT)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La vừa xử phạt tài xế P.T.K.H. (SN 1986, trú tại Sơn La) về hành vi lái xe khách chạy ngược chiều trên tuyến đường có biển cấm đi ngược chiều.

Theo hình ảnh camera ghi lại, vào 14h14 ngày 23/2, ô tô khách biển số 26B-007.84 đi ngược chiều tại khu vực có biển cấm, vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Thời điểm trên, tuyến đường có nhiều xe đang lưu thông theo chiều đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm với xe khách đi ngược chiều.

Căn cứ quy định tại Nghị định 168/2024, tài xế P.T.K.H. bị xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Xe ô tô khách mang biển kiểm soát 26B-007.84 đi vào phần đường có đặt biển cấm đi ngược chiều. (Ảnh: Chụp màn hình)

Hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều là lỗi nguy hiểm, có thể dẫn đến va chạm trực diện với các xe đi đúng chiều. Đối với xe khách, mức độ rủi ro càng cao do phương tiện có kích thước lớn, chở nhiều hành khách và khó xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường bộ, để lại hậu quả lớn về người và tài sản.

Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm hệ thống biển báo, không đi ngược chiều dưới bất kỳ hình thức nào, qua đó góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.