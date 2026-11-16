Sun Group huy động 12 Jetski, 15 diều pháo hoa cho Symphony of the Sea mùa 3

(VTC News) -

Trong hậu trường dàn dựng, ê-kíp Australia - nhà sản xuất đứng sau hàng loạt dự án Hollywood đình đám như Điệp viên 007, Nhiệm vụ bất khả thi - tiết lộ cách điều phối 12 Jetski, 8 nghệ sĩ Flyboard, 3 vận động viên Jetsurf cùng 15 cánh diều pháo hoa, hứa hẹn tạo nên những khung cảnh chưa từng có trên thế giới tại Phú Quốc trong tháng 11 này.