Kazakhstan – miền đất diệu kỳ

(VTC News) -

Có những vùng đất mà chỉ cần đặt chân đến, bạn sẽ cảm giác vừa đi qua nhiều quốc gia trong cùng một hành trình: những thảo nguyên bao la, những hồ nước xanh biếc, những đỉnh núi phủ tuyết trắng, những vách núi đá hoang sợ, dựng đứng… Tất cả cảnh sắc ấy hiện diện ở Kazakhstan, đất nước rộng lớn nằm giữa hai châu lục Á - Âu.

Kazakhstan đem đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ

Với những du khách Việt đã quen thuộc với các điểm đến Đông Nam Á, Đông Á và đang tìm kiếm trải nghiệm mới mẻ hơn, Kazakhstan thực sự là một lựa chọn đáng để cân nhắc. Kazakhstan miễn phí visa cho du khách Việt, chi phí khách sạn phù hợp, ẩm thực ngon, rẻ với nhiều món truyền thống hấp dẫn.

Và nay, khi Vietjet mở đường bay kết nối Hà Nội với Almaty (Kazakhstan), hành trình khám phá miền đất Trung Á này đã trở nên gần hơn rất nhiều.

Sắc màu thảo nguyên

“Mặt trời lên gần đỉnh đầu, toả ánh nắng gay gắt. Ba phần tư quãng đường đã lùi lại phía sau, vậy mà thảo nguyên cứ mỗi lúc lại trải rộng trước mắt những khoảng đất trống mới, chạy tuốt đến tận chân trời, đồng cỏ mênh mông bát ngát”. Những câu văn trong cuốn tiểu thuyết “Một ngày dài hơn thế kỷ” về vẻ đẹp thảo nguyên Kazakhstan của nhà văn Aitmatov hiện ra trong đầu tôi ngay khi tôi đứng trước những thảo nguyên bát ngát.

Đang tiết thu chớm đông, cả một vùng thảo nguyên phủ đầy sắc vàng, đỏ cam và bầu không khí se lạnh rất đặc trưng. Thảo nguyên Kazakhstan đã biến thành một bức tranh đa sắc với phông nền phía xa là những đỉnh núi phủ tuyết trắng, tạo nên một sự tương phản rất đặc biệt.

Kazakhstan có diện tích đứng thứ chín thế giới, hầu hết lãnh thổ gắn với thảo nguyên rộng lớn. Những đồng cỏ rộng thênh thang, những đàn ngựa thong dong gặm cỏ, những đàn cừu thấp thoáng và những mái lều du mục gợi lên một thế giới rất khác với nhịp sống đô thị mà tôi vẫn quen thuộc.

Những thảo nguyên sắc vàng bát ngát, xa xa là những đàn ngựa thong dong gặm cỏ

Chiều xuống, mặt trời từ từ khuất phía chân trời, nhuộm những triền cỏ thành màu vàng mật ong, rồi chuyển dần sang sắc cam và đỏ thẫm. Bóng những đàn ngựa kéo dài trên đồng cỏ, những ngọn gió trở nên dịu nhẹ, và cả không gian như chìm vào một khoảng lặng rất đỗi bình yên.

Có lẽ không nơi nào khiến tôi cảm nhận rõ ràng sự bao la và phóng khoáng của thiên nhiên như những thảo nguyên trải dài bất tận ở Kazakhstan. Đó là một vẻ đẹp rất khác, chỉ có đất trời rộng mở, những triền cỏ nối tiếp nhau đến tận chân trời và một bầu trời xanh tưởng như không có điểm kết thúc, tạo nên sức quyến rũ rất riêng.

Viên ngọc xanh giữa núi rừng

Nếu phải chọn một cảnh tượng khiến tôi ngỡ như bước vào thế giới cổ tích, đó chắc chắn là hồ Kaindy. Nằm giữa vùng núi thuộc dãy Thiên Sơn, cách Almaty khoảng 300 km, nước hồ Kaindy xanh ngọc, tĩnh lặng và lạnh buốt, nổi giữa hồ là hàng chục thân cây vân sam khô trắng, thẳng đứng như những cột buồm của một con tàu ma bị bỏ quên giữa đại dương.

Vẻ đẹp độc đáo này bắt nguồn từ một thảm họa thiên nhiên. Sau trận động đất lớn năm 1911, các hẻm núi bị chặn lại, nước mưa dồn về tạo thành hồ nước. Những thân cây vân sam bị nhấn chìm trong làn nước lạnh giá, phần ngọn vẫn vươn lên khỏi mặt hồ qua nhiều thập kỷ biến hồ thành một tác phẩm nghệ thuật sống động và đầy bí ẩn.

Vào những ngày nắng, màu nước chuyển từ xanh ngọc sang xanh lam, lấp lánh giữa màu trắng bạc của những thân cây và màu xanh thẫm của rừng thông.

Rời Kaindy, tôi tiếp tục đến với hồ Kolsai, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của vùng núi đông nam Kazakhstan. Kolsai là hệ thống ba hồ nước nằm ở các độ cao khác nhau, bao quanh hồ là những cánh rừng vân sam và những đỉnh núi gần như quanh năm bao phủ bởi tuyết trắng, khiến tôi liên tưởng đến những hồ nước ở Thuỵ Sĩ.

Hồ Kolsai rực rỡ sắc vàng

Mỗi mùa, Kolsai lại khoác lên mình một vẻ đẹp riêng: mùa hè xanh mướt và trong trẻo, mùa thu rực rỡ sắc vàng đỏ, còn mùa đông mang vẻ đẹp tĩnh mịch, huyền ảo của miền núi tuyết.

Đến Kolsai, người ta không chỉ được chiêm ngưỡng một cảnh đẹp, mà còn tìm thấy khoảng bình yên sâu thẳm trong tâm hồn, nơi chỉ muốn sống chậm lại, hít thật sâu và tận hưởng từng khoảnh khắc được hòa mình vào thiên nhiên.

Nếu Kaindy huyền bí, có phần siêu thực, thì Kolsai tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió len qua rừng thông, tiếng nước khẽ lay động bên bờ và những áng mây lững lờ trôi trên mặt hồ. Cả hai đều như những viên ngọc quý được thiên nhiên cất giữ giữa núi rừng Thiên Sơn.

Hẻm Charyn - kỳ quan địa chất

Hẻm Charyn hoang sơ, kỳ bí

Hẻm núi Charyn là một kỳ quan địa chất nổi tiếng của Kazakhstan, cách Almaty khoảng 200 km. Ngay khi đặt chân đến đây, tôi đã có cảm giác bước vào một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới hoang sơ, kỳ bí và đẹp đến mức không thể tin rằng trên Trái đất tồn tại một nơi như vậy.

Charyn trải dài gần 90km, có những khu vực sâu hàng trăm mét. Những vách đá sa thạch đỏ cam nối tiếp nhau trải dài đến tận chân trời. Những khối đá khổng lồ với đủ hình thù kỳ lạ, có chỗ dựng đứng như những tòa lâu đài cổ kính, có chỗ uốn lượn mềm mại như những bức tường thành đã tồn tại từ hàng nghìn năm trước. Người Kazakhstan gọi đó là Thung lũng Lâu đài, nơi hẻm núi kéo dài khoảng 3km, đi sâu xuống phía dòng sông Charyn.

Tôi thích nhất là cảm giác đi bộ len lỏi giữa những vách đá cao sừng sững. Càng đi sâu vào lòng hẻm núi, cảnh vật càng mở ra nhiều điều bất ngờ. Những con đường đất đỏ quanh co, những vách đá xếp tầng với các đường vân tự nhiên, ánh nắng len qua khe núi rồi đổ xuống mặt đất thành những mảng màu vàng óng.

Có những lúc tôi dừng chân chỉ để ngước nhìn lên cao, ngắm những khối đá khổng lồ vươn mình dưới nền trời xanh thẳm. Cảm giác thật khó diễn tả: vừa choáng ngợp trước vẻ hùng vĩ của thiên nhiên, vừa thấy mình thật nhỏ bé giữa không gian bao la ấy.

Nhiều người đã ví hẻm Charyn như miền Tây nước Mỹ bởi sự hoang dã và đầy mê hoặc. Ở đó, vẻ đẹp nguyên sơ và sức mạnh kỳ diệu của tạo hóa đã đánh thức sự khát khao khám phá của bất cứ du khách nào.

Các cô gái Kazakhstan trong nghi thức chào mừng khai trương đường bay mới của Vietjet từ Hà Nội đến Almaty, kết nối tới Prague (Cộng hoà Séc)

Kazakhstan không chỉ có thảo nguyên mang vẻ đẹp của vùng Trung Á. Đến Kazakhstan, bạn như lạc vào sắc vàng gợi nhớ mùa thu Nhật Bản, Hàn Quốc, lặng mình trước những hồ nước xanh trong và những đỉnh núi tuyết tựa khung cảnh ở Thụy Sĩ, và thấy mình nhỏ bé giữa những hẻm núi đỏ rực, kỳ vĩ chẳng khác nào miền Tây nước Mỹ. Ở Kazakhstan, vẻ đẹp của nhiều vùng đất đã hội tụ đầy sức cuốn hút để níu chân du khách.