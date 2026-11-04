Nối dài mùa du lịch, Sa Pa chuẩn bị đại tiệc Countdown và chuỗi lễ hội năm mới

(VTC News) -

Sa Pa nối dài mùa du lịch bằng chuỗi sự kiện văn hóa

Từ ngày 21 đến 24/11, Tuần văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ” sẽ diễn ra tại khu vực Sân Quần và Không gian văn hóa Sa Pa, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch kéo dài đến đầu tháng 1/2027. Theo kế hoạch của UBND phường Sa Pa (Lào Cai), chương trình tập trung giới thiệu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc thông qua hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn văn hóa cộng đồng và giao lưu văn hóa.

Tại sự kiện, du khách còn có cơ hội tìm hiểu các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và hàng thủ công truyền thống của địa phương. Điểm đáng chú ý của tuần văn hóa là việc đưa các giá trị văn hóa bản địa vào hoạt động trải nghiệm, thay vì chỉ dừng ở những chương trình biểu diễn nghệ thuật. Đây cũng là dịp để các sản phẩm đặc trưng của địa phương tiếp cận trực tiếp hơn với khách du lịch.

Không gian biểu diễn nghệ thuật về đêm thu hút đông đảo người dân và du khách tại khu vực trung tâm phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Trong tháng 11, phường Sa Pa dự kiến tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch với Tam Đảo (Phú Thọ). Hoạt động hướng tới tăng cường kết nối giữa hai địa phương, trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch, quảng bá điểm đến và mở rộng cơ hội hợp tác.

Chuỗi hoạt động cuối năm được tổ chức trong bối cảnh Sa Pa tiếp tục định hướng đa dạng hóa sản phẩm, khai thác lợi thế cảnh quan và văn hóa bản địa để thu hút du khách. Bên cạnh các điểm tham quan quen thuộc, những hoạt động trải nghiệm văn hóa, lễ hội cộng đồng được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho hành trình khám phá phố núi.

Không khí lễ hội tại Sa Pa tiếp tục được nối dài trong tháng 12 với chuỗi hoạt động chào mừng Giáng sinh năm 2026. Theo kế hoạch, khu vực trung tâm sẽ được trang trí không gian lễ hội, kết hợp các chương trình nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm mùa đông. Tâm điểm của chuỗi sự kiện là chương trình Countdown chào năm mới 2027, dự kiến diễn ra từ 20h ngày 31/12/2026 tại quảng trường trung tâm.

Chương trình có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc và hoạt động đếm ngược chào thời khắc chuyển giao năm mới. Sáng 1/1/2027, phường Sa Pa dự kiến tổ chức chương trình đón những vị khách du lịch quốc tế đầu tiên của năm mới tại Công viên văn hóa các dân tộc. Đây là hoạt động quảng bá hình ảnh điểm đến, giới thiệu nét văn hóa và sự thân thiện của người dân địa phương tới bạn bè quốc tế.

Hoạt động trình diễn văn hóa cộng đồng mang đến những sắc màu rực rỡ cho các sự kiện du lịch tại Sa Pa.

Thêm tiện ích số cho hành trình khám phá phố núi

Không chỉ tập trung vào các hoạt động văn hóa, Sa Pa còn bổ sung những tiện ích công cộng ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ du khách trong quá trình tham quan. Tại khu vực trung tâm, phường Sa Pa đã đưa vào hoạt động 3 ki-ốt số với 4 thiết bị tra cứu thông tin thông minh và 3 điểm phát wifi công cộng miễn phí.

Các điểm được bố trí tại những khu vực trọng điểm gồm Nhà thờ đá, Sân Quần và hồ Mắt Ngọc. Hệ thống mạng có khả năng phục vụ khoảng 2.000 kết nối đồng thời. Thông qua màn hình cảm ứng tại các ki-ốt, người dân và du khách có thể tra cứu thông tin về địa phương, điểm tham quan, bản đồ và các dịch vụ cần thiết.

Trong khi đó, wifi công cộng giúp người sử dụng kết nối internet trên điện thoại và các thiết bị cá nhân để tiếp tục tìm kiếm thông tin, chủ động sắp xếp lịch trình. Việc đưa các tiện ích số ra không gian công cộng góp phần mở rộng kênh tiếp cận thông tin cho du khách, đặc biệt là những người lần đầu đến Sa Pa. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào việc tìm kiếm trên các nền tảng trực tuyến, du khách có thêm điểm tra cứu ngay tại những khu vực tập trung đông người.

Theo ông Cao Bá Quý, Chủ tịch UBND phường Sa Pa, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường. Đây cũng là hướng đi gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ tại một đô thị du lịch, trong đó trải nghiệm của du khách không chỉ được quyết định bởi cảnh quan và điểm tham quan mà còn bởi khả năng tiếp cận thông tin, dịch vụ thuận tiện.

Với chuỗi sự kiện kéo dài từ tháng 11/2026 đến đầu tháng 1/2027, Sa Pa đặt trọng tâm vào việc kết hợp quảng bá văn hóa bản địa, tổ chức hoạt động nghệ thuật và cải thiện tiện ích phục vụ du khách. Đây là những yếu tố góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch mùa đông, tạo thêm lý do để du khách lựa chọn phố núi trong kỳ nghỉ cuối năm và dịp đón năm mới.