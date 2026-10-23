Symphony of the Sea có gì khiến du khách chưa rời Phú Quốc đã mong ngày tái ngộ?

(VTC News) -

Khi biết show diễn sắp ra mắt mùa 3, người mong chờ pháo hoa mãn nhãn hơn, người tò mò về câu chuyện sẽ được kể trong phiên bản mới.

Những khoảnh khắc khiến du khách muốn xem thêm lần nữa

Đưa mẹ và hai em gái từ TP.HCM ra Phú Quốc nghỉ dưỡng nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy chọn xem Symphony of the Sea một phần vì tò mò, muốn biết show diễn có thực sự hấp dẫn như lời giới thiệu. Sau hơn 20 phút theo dõi, điều đọng lại với chị là những màn pháo hoa hoành tráng và những phần trình diễn vô cùng mãn nhãn từ các nghệ sĩ jetski và flyboards quốc tế.

“Cảm xúc của tôi thực sự vượt ngoài mong đợi. Cảm thấy mãn nhãn và hấp dẫn hơn cả xem phim bom tấn Hollywood”, chị Thanh Thủy chia sẻ sau đêm diễn.

Pháo hoa, ánh sáng và các màn trình diễn trên biển của Symphony of the Sea từng được Travel + Leisure ví là “chữ ký thị giác” của Phú Quốc.

Ngoài những đại cảnh hoành tráng, khoảnh khắc khiến chị xúc động nhất là khi giai điệu hát ru “Mẹ yêu con” quen thuộc từ thuở ấu thơ ngân vang giữa không gian biển trời, cùng sự xuất hiện của sáo diều và pháo sáng.

Trong một chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế, sử dụng ánh sáng, pháo hoa và những màn trình diễn giàu tốc độ, âm hưởng thân thuộc ấy lại trở thành điểm níu giữ cảm xúc. Với chị Thủy, đây cũng là cách để khán giả nước ngoài có thể cảm nhận thêm về văn hóa Việt Nam qua nghệ thuật trình diễn.

Nếu chị Thủy nhớ nhất giai điệu hát ru, vợ chồng Kevin và Julie, hai du khách đến từ Pháp, lại bị cuốn hút bởi cách các màn trình diễn kết hợp với khung cảnh biển đêm. Biết đến Symphony of the Sea qua lời giới thiệu của một bác tài địa phương, họ đến xem mà chưa hình dung cụ thể điều gì đang chờ đợi mình.

“Show diễn thật sự tuyệt vời và vô cùng tráng lệ! Ấn tượng nhất với tôi là màn trình diễn jetski kết hợp pháo hoa rực rỡ, đặc biệt là hình ảnh cánh bướm phát sáng bay lượn trên bầu trời đêm. Khoảnh khắc pháo hoa bừng nở phản chiếu xuống mặt nước đẹp tựa một phép màu. Tôi chưa chứng kiến một show diễn hoành tráng như thế này ở bất kỳ đâu trên thế giới”, Julie kể lại.

Vợ chồng Kevin và Julie, du khách Pháp, ấn tượng với những màn jetski, pháo hoa và “cánh bướm” phát sáng trên bầu trời đêm.

Khi show diễn còn chưa khép lại, cặp đôi đã chia sẻ hình ảnh, video lên mạng xã hội, giới thiệu trải nghiệm với bạn bè ở quê nhà. Những chuyển động trên không, trên mặt biển và ánh sáng phản chiếu xuống làn nước trở thành những hình ảnh họ muốn lưu giữ, đồng thời cũng muốn người khác được tận mắt chứng kiến.

Du khách chiêm ngưỡng pháo hoa bừng sáng trên biển đêm Phú Quốc tại nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới Sun Bavaria GastroPub.

Với anh Lương Mạnh, du khách đến từ Bắc Ninh, đại cảnh pháo hoa khép lại đêm diễn là phần đáng nhớ nhất. Những dải pháo hoa bung nở liên tiếp trên biển, đặc biệt những “cây ánh sáng” tạo ra từ pháo hoa hiệu ứng “sói hú” khiến anh và nhóm bạn muốn kéo dài thêm trải nghiệm, dù chương trình đã kết thúc.

“Tôi và nhóm bạn đã bàn nhau sẽ sớm tổ chức một chuyến đi nữa để quay lại Phú Quốc thưởng thức show diễn này thêm lần nữa”, anh Mạnh cho biết.

Qua chia sẻ của các du khách, sức hấp dẫn của Symphony of the Sea đến từ những khoảnh khắc rất khác nhau. Người tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc, người ấn tượng với kỹ năng của nghệ sĩ, người bị chinh phục bởi pháo hoa giữa không gian biển mở. Mỗi người có một lý do để nhớ và một điều muốn được trải nghiệm thêm lần nữa.

Khán giả chờ đợi điều gì ở mùa 3?

Khi biết Symphony of the Sea dự kiến ra mắt mùa 3 từ ngày 10/11, anh Lương Mạnh mong chờ có thêm nhiều pháo hoa tầm cao. Sau ấn tượng từ đại cảnh cuối show, anh kỳ vọng bầu trời đêm Phú Quốc sẽ tiếp tục mang đến những bất ngờ lớn hơn trong lần xem tiếp theo.

Symphony of the Sea mùa 3 dự kiến tăng gấp ba lượng pháo hoa, đồng thời mở rộng sân khấu mặt biển lên 200m.

Đây cũng là một trong những thay đổi đáng chú ý của phiên bản mới. Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, lượng pháo hoa mỗi đêm sẽ tăng gấp ba so với mùa trước, với phần thiết kế của đội Jiangxi Yangfeng Art Display - quán quân của Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2025.

Tổng diện tích sân khấu mặt biển lên tới 56.000m² với sàn phao pháo hoa mở rộng từ 840m² lên 3.000m², chiều dài sân khấu tăng từ 70m lên 200m, tạo thêm không gian bố trí các lớp trình diễn trên mặt biển.

Trong khi đó, vợ chồng Kevin và Julie gợi ý có thêm những không gian tương tác âm nhạc với nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp tại Cầu Hôn. Từ trải nghiệm của mình, cặp đôi mong không khí sôi động có thể lan tỏa dọc bờ vịnh, để du khách có thêm cơ hội hòa mình vào âm nhạc bên cạnh việc theo dõi show diễn.

Đội hình trình diễn jetski tại Symphony Of The Sea sẽ được tăng từ 6 lên 14 chiếc.

Với những khán giả yêu thích các màn thể thao mạo hiểm như Julie, mùa 3 còn hứa hẹn thêm nhiều chuyển động trên biển và trên không khi đội hình jetski tăng từ 6 lên 14 chiếc, flyboard được tăng lên 8. Không gian sân khấu rộng hơn cũng tạo điều kiện để các nghệ sĩ triển khai đội hình và phối hợp trình diễn trên phạm vi lớn hơn.

Riêng chị Thanh Thủy, điều khiến chị tò mò nhất là câu chuyện văn hóa sẽ được kể trong mùa mới. Sau khoảnh khắc xúc động với giai điệu hát ru, chị mong tiếp tục bắt gặp những chất liệu Việt Nam trong một chương trình có sức hấp dẫn với khán giả quốc tế.

“Tôi rất tò mò và háo hức chờ xem Sun Group sẽ kể thêm những câu chuyện thú vị nào trong mùa mới”, chị Thủy bày tỏ.

Những mong đợi ấy cũng đặt ra thử thách cho phiên bản tiếp theo: quy mô lớn hơn cần đi cùng những khoảnh khắc đủ sức đọng lại trong tâm trí khán giả. Bởi lời hẹn quay lại Phú Quốc có thể bắt đầu từ một đại cảnh pháo hoa, nhưng cũng có thể chỉ từ một giai điệu quen thuộc bất ngờ vang lên giữa biển đêm.