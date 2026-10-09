Symphony of the Sea mùa 3 phiên bản mới khiến du khách muốn chốt lịch Phú Quốc

(VTC News) -

Một đêm ở Phú Quốc có thể đáng nhớ đến đâu? Với Symphony of the Sea mùa 3, câu trả lời đang dần hiện ra qua những con số: sàn phao pháo hoa rộng 3.000m², sân khấu dài 200m, lượng pháo hoa gấp ba mùa trước và đội hình jetski tăng từ 6 lên 14 chiếc. Trên cùng một không gian biển, ánh sáng, âm nhạc và những màn thể thao mạo hiểm sẽ có thêm quy mô để đẩy cảm xúc của khán giả lên cao.

Symphony of the Sea mùa 3 mở rộng sân khấu trình diễn trên biển, hứa hẹn trở thành một trong những trải nghiệm đêm nổi bật tại Phú Quốc dịp cuối năm.

Dự kiến ra mắt phiên bản mới từ 10/11/2026, đúng thời điểm Phú Quốc bước vào mùa du lịch đẹp nhất năm, Symphony of the Sea mùa 3 đặt ra một lời hẹn mới với du khách. Người chưa từng xem có thêm lý do để dành một buổi tối tại Thị trấn Hoàng Hôn; người đã trải nghiệm hai mùa trước cũng có lý do quay lại, khi sân khấu quen thuộc đang được mở rộng cho một phiên bản hoành tráng hơn.

Nhà vô địch DIFF góp sức, pháo hoa tăng gấp ba

Điểm nhấn đầu tiên của mùa 3 nằm ở phần pháo hoa, với sự tham gia của Jiangxi Yangfeng Art Display (Trung Quốc) trong thiết kế trình diễn. Đội pháo giành ngôi quán quân Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 và á quân DIFF 2026 sẽ góp sức tạo nên diện mạo mới cho show diễn đang làm nên tên tuổi của Phú Quốc trên các diễn đàn du lịch trong và ngoài nước.

Từng chinh phục khán giả trên sân khấu DIFF, Jiangxi Yangfeng mang đến kỳ vọng về những màn trình diễn ánh sáng giàu năng lượng, với pháo hoa nhiều tầng và các trường đoạn có tiết tấu nhanh. Khi được triển khai trên sân khấu biển mở rộng, phong cách ấy hứa hẹn tạo nên những cao trào khiến khán giả khó rời mắt, từ các hiệu ứng sát mặt nước đến những chùm sáng bung nở trên bầu trời.

Jiangxi Yangfeng Art Display (Trung Quốc) - quán quân DIFF 2025, á quân DIFF 2026 - sẽ đảm nhiệm thiết kế màn trình diễn pháo hoa mùa 3 cho show.

Để đón những màn trình diễn mới, hệ thống sàn phao bố trí pháo hoa được mở rộng từ 840m² lên 3.000m², tức hơn 3,5 lần. Chiều dài sân khấu tăng từ 70m lên 200m, trải rộng trên mặt biển. Lượng pháo hoa cũng tăng gấp ba so với mùa trước.

Điều khán giả có thể chờ đợi vì thế không đơn thuần là nhiều pháo hoa hơn. Không gian mở rộng cho phép triển khai hiệu ứng theo phương ngang và ở nhiều tầng độ cao, để ánh sáng trải dài trên nền trời. Mặt biển đón những lớp phản chiếu từ pháo hoa, mở rộng khung cảnh trình diễn và đưa người xem vào giữa một không gian rực sáng.

Trong cùng khung cảnh ấy, đội hình thể thao mạo hiểm tiếp tục tăng quy mô với khoảng 30 nghệ sĩ biểu diễn mỗi đêm, 14 chiếc Jetski và 8 thiết bị Flyboard. Những màn tăng tốc, giao cắt đội hình trên mặt nước sẽ đan xen với các động tác bay, xoay trên không, đưa tiết tấu của show chuyển liên tục giữa mặt biển và bầu trời.

Các màn trình diễn Jetski và Flyboard tiếp tục được làm mới cả về quy mô lẫn hiệu ứng.

Các tiết mục Flyboard dự kiến được bổ sung hiệu ứng pháo xoay, pháo dây và ánh sáng. Khi nghệ sĩ vươn lên khỏi mặt nước, chuyển động cơ thể sẽ hòa cùng những vệt sáng, tạo thêm điểm nhấn cho các khoảnh khắc cao trào.

Đây cũng là phần trải nghiệm khiến việc xem trực tiếp trở nên đáng chờ đợi. Một đoạn video có thể ghi lại đường bay hay màu sắc pháo hoa, nhưng khó truyền tải trọn vẹn tiếng động cơ lướt qua mặt nước, nhịp nhạc vang lên và cảm giác dõi theo nghệ sĩ ngay trước mắt.

Với phiên bản được mở rộng cả trên biển lẫn trên không, Symphony of the Sea mùa 3 hứa hẹn có nhiều khoảnh khắc khiến khán giả muốn cất điện thoại xuống để tận hưởng.

Một buổi tối nên dành sẵn trong lịch trình Phú Quốc

Với những đổi mới đang được hé lộ, Symphony of the Sea mùa 3 có đủ lý do để trở thành một cuộc hẹn được lên lịch trước trong chuyến đi Phú Quốc. Sau một ngày khám phá đảo, du khách có thể dành buổi tối tại Thị trấn Hoàng Hôn, lựa chọn cách thưởng thức phù hợp và chờ mặt biển bước vào một nhịp sống khác.

Từ khán đài và khu vực bãi biển, sức hút nằm ở việc tập trung trọn vẹn vào sân khấu: theo dõi đội hình Jetski, những động tác Flyboard và các lớp pháo hoa nối tiếp nhau trên nền trời. Với nhóm bạn, gia đình hay cặp đôi, đó có thể là trải nghiệm chung để cả nhóm cùng chờ đợi, cùng bất ngờ và còn nhắc lại sau chuyến đi.

Sun Bavaria GastroPub - nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới được Guinness ghi nhận, nơi du khách vừa thưởng thức buffet gần 100 món vừa ngắm trọn không gian trình diễn Symphony of the Sea.

Trong khi đó, nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới đạt kỷ lục Guinness - Sun Bavaria GastroPub - mang đến lựa chọn dinner show, kết hợp bữa tối với vị trí đẹp nhất hướng ra không gian trình diễn trên biển. Thực đơn buffet sẽ được tăng lên gần 100 món, kết hợp nhiều phong cách ẩm thực Á - Âu.

Dự kiến ra mắt bản nâng cấp từ 10/11/2026, Symphony of the Sea mùa 3 đang dần cho thấy quy mô của cuộc trở lại: nhà vô địch DIFF 2025 góp sức, lượng pháo hoa gấp ba và đội hình thể thao mạo hiểm đông đảo hơn.

Với du khách đến Phú Quốc dịp cuối năm, đây là một buổi tối đáng dành sẵn trong lịch trình - để khi trở về, những màn trình diễn rực sáng trên biển là ký ức của chính mình, thay vì chỉ là đoạn video lướt thấy trong chuyến đi của người khác.