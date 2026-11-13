Khai mạc tuần lễ kết nối cung cầu nông sản, đặc sản vùng miền tại TP.HCM

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết việc kết hợp Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông với Tuần lễ kết nối cung cầu nông, thủy sản, đặc sản vùng miền và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiếp cận trực tiếp các nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, nhà hàng, khách sạn và người tiêu dùng tại TP.HCM.