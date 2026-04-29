Gần 900.000 số điện thoại được xác nhận không chính chủ

Trả lời báo chí tại Họp báo thường kỳ tháng 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra chiều 29/4, ông Nguyễn Anh Cương – Phó Cục trưởng Cục Viễn thông - cho biết, kể từ ngày 15/4, cơ quan Nhà nước cùng các doanh nghiêp viễn thông triển khai tổng rà soát dữ liệu thuê bao di động theo Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, trả lời tại họp báo.

Các doanh nghiệp viễn thông có tối đa 30 ngày kể từ ngày 15/4 để cập nhật toàn bộ thông tin lên VneID. Dữ liệu vẫn đang được Cục Cảnh sát về Quản lý hành chính và trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an tích cực phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông để đưa lên VneID. Do đó, có thể tại thời điểm hiện tại sẽ còn một số người dân vẫn chưa thấy dữ liệu của mình được hiện lên đầy đủ.

Đã có hơn 92 triệu thuê bao được đưa lên VneID và gần 900.000 số được người dùng xác nhận không sử dụng chính chủ. Trong khi đó, khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận.

Theo đại diện Cục Viễn thông, một trong những điểm mới, đột phá của Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN là lần đầu tiên có một cơ sở dữ liệu lưu trữ đầy đủ thông tin của tất cả các mạng thông qua ứng dụng VNeID. Từ đó, người dùng có thể kiểm tra lại các SIM thuộc tất cả các mạng đang đứng tên, xác nhận số thuê bao đang sử dụng/không sử dụng để đảm bảo tính chính chủ.

Xác thực thông tin thuê bao khác xác nhận sử dụng chính chủ

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Anh Cương – Phó Cục trưởng Cục Viễn - thông giải thích cặn kẽ về hai khái niệm hay bị nhầm lẫn trong quá trình triển khai xác thực. Đó là xác thực lại thông tin thuê bao đảm bảo thông tin chính xác theo quy định và xác nhận sử dụng chính chủ.

Đại diện Cục Viễn thông nhấn mạnh, việc xác thực thông tin thuê bao theo đúng quy định vẫn được thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo thông tin thuê bao được đăng ký với giấy tờ hợp pháp, đúng người đăng ký khi được đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Còn về xác nhận sử dụng chính chủ, theo quy định tại Luật viễn thông 2023 và Nghị định 163/2024/NĐ-CP, người dân sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với các số thuê bao viễn thông di động (SIM) mà mình đã đăng ký, sử dụng nếu các SIM này bị các đối tượng lợi dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ KH&CN ban hành Thông tư 08/2026/TT-BKHCN trong đó quy định phương thức để thông qua ứng dụng VneID người dân có thể tra cứu toàn bộ số thuê bao đứng tên mình, từ đó xác nhận các số đang sử dụng và phát hiện, làm rõ các số không thuộc quyền kiểm soát đã trao quyền cho người dân.

Họp báo thường kỳ tháng 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Công an tiếp quản xử lý cuộc gọi rác

Đại diện Cục Viễn thông cũng cho biết, từ tháng 3/2025, chức năng, nhiệm vụ quản lý và tổ chức thực thi công tác phòng, chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác đã được Cục chuyển giao cho Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an.

Cục A05 đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 91/2020/NĐ-CP nhằm hoàn thiện bổ sung các biện pháp ngăn chặn, xử lý cuộc gọi rác, cuộc gọi quảng cáo không đúng quy định.

Trên cơ sở đó, bên cạnh việc tập trung triển khai thông tư 08/2026/TT-BKHCN, Cục Viễn thông đang phối hợp các doanh nghiệp nghiên cứu, góp ý với Cục A05 - Bộ Công an trong quá trình hoàn thiện Nghị định sửa đổi Nghị định 91/2020/NĐ-CP.