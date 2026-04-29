Lắp thiết bị kích sóng trái phép có thể bị phạt 30 triệu đồng

(VTC News) -

Mức xử phạt tối đa đối với hành vi sử dụng thiết bị kích sóng di động trái phép hiện nay là 30 triệu đồng. Đây là thông tin được ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Tần số vô tuyến điện, cho biết tại họp báo thường kỳ 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 29/4.

Theo ông Tuấn, đây là mức phạt có tính răn đe. Tuy nhiên, đa phần người dân vi phạm là do không biết, không hiểu quy định nên cơ quan chức năng không áp dụng máy móc mức phạt tối đa trong tất cả trường hợp.

"Thực tế lâu nay, không ít người dân tự ý mua và lắp đặt các thiết bị kích sóng trôi nổi nhằm cải thiện chất lượng sóng trong nhà. Nguyên nhân chủ yếu là do thấy sóng yếu nên lắp thêm thiết bị, không nghĩ rằng việc này có thể gây nhiễu, ảnh hưởng đến mạng viễn thông xung quanh", ông Tuấn nói.

Lãnh đạo cục cho biết thêm, các thiết bị kích sóng trôi nổi thường được quảng cáo dễ sử dụng, "cắm vào là chạy", khiến người dân không nhận thức đầy đủ về tác hại.

"Trong quá trình xử lý, chúng tôi cân nhắc rất kỹ để vừa đảm bảo răn đe, vừa phù hợp với thực tế. Có nhiều trường hợp chủ yếu là nhắc nhở, tuyên truyền", Cục trưởng Lê Văn Tuấn cho hay.

Về công tác giám sát, Cục trưởng cho biết trước đây việc phát hiện nhiễu chủ yếu dựa vào phản ánh từ các nhà mạng.

"Khi mạng bị nhiễu thì nhà mạng mới báo cáo nghi ngờ. Lúc đó chúng tôi mới sử dụng biện pháp kỹ thuật để khoanh vùng, xác định hộ dân sử dụng thiết bị và phối hợp địa phương xử lý", ông Tuấn nói.

Cách làm này mang tính bị động, bởi không phải thiết bị nào lắp lên cũng gây nhiễu ngay. Chỉ khi số lượng thiết bị tăng lên, ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng dịch vụ thì nhà mạng mới phát hiện.

Từ năm 2025, Cục Tần số vô tuyến điện đã phối hợp với các nhà mạng xây dựng nền tảng giám sát iSpectra, kết nối với toàn bộ các trạm thu phát sóng di động (BTS).

"Khi bất kỳ trạm BTS nào có dấu hiệu bất thường, hệ thống sẽ phân tích dữ liệu để tìm nguyên nhân. Nhờ đó, việc phát hiện thiết bị kích sóng trái phép nhanh và chính xác hơn", ông Tuấn nói.

Lãnh đạo cục cho biết thời gian xử lý đã giảm khoảng 30%, đồng thời tăng đáng kể hiệu quả phát hiện. Riêng năm 2025, sau khi triển khai hệ thống từ quý II, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 500 thiết bị kích sóng.

Giải pháp này đã được chia sẻ với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và được đánh giá cao.

Ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Tần số vô tuyến điện.

Theo Cục trưởng Lê Văn Tuấn, để hạn chế tình trạng tái diễn việc lắp đặt thiết bị kích sóng trái phép, cần xử lý từ nguyên nhân gốc rễ là chất lượng sóng yếu.

Một trong những giải pháp là yêu cầu các nhà mạng tăng cường đầu tư hạ tầng, mở rộng vùng phủ sóng. Trong các đợt đấu giá băng tần, cơ quan quản lý đều đưa ra điều kiện về việc phát triển thêm trạm phát sóng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các băng tần thấp như 700 MHz giúp tăng khả năng phủ sóng trong nhà. Cơ quan quản lý cũng đang nghiên cứu quy hoạch thêm băng tần 600 MHz phục vụ các công nghệ tương lai như 5G, 6G.

Ngoài giải pháp kỹ thuật, cơ quan chức năng đang phối hợp với Bộ Công Thương để kiểm soát các thiết bị không đạt chuẩn, gỡ bỏ quảng cáo và sản phẩm vi phạm trên thị trường.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức như nhắn tin cảnh báo, phát tờ rơi, sử dụng loa truyền thanh và phối hợp với chính quyền cơ sở.

"Đây là giải pháp tổng hợp. Chúng tôi tin rằng với các biện pháp này, tình trạng sử dụng thiết bị kích sóng trái phép sẽ giảm dần trong thời gian tới", ông Tuấn nói, đồng thời cho biết đây cũng là vấn đề nhiều quốc gia trên thế giới đang gặp phải.