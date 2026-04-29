Hệ sinh thái tiêu dùng đa lớp đang hình thành ở phía Tây Thủ đô

(VTC News) -

Sức sống cho điểm đến thương mại

Trong bối cảnh khu Tây Hà Nội liên tục mở rộng về quy mô dân cư, tốc độ đô thị hóa và sức mua, nhu cầu về những trung tâm thương mại thế hệ mới - nơi người tiêu dùng có thể mua sắm đa dạng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm - cũng gia tăng. Không chỉ đơn thuần bổ sung diện tích bán lẻ, thị trường đang đòi hỏi những điểm đến có khả năng phục vụ đa dạng nhóm cộng đồng với quy mô lớn, đồng thời tạo lực hút cho hoạt động thương mại khu vực.

Xuất hiện trong bối cảnh đó, hệ sinh thái tại Goldmark City thu hút sự quan tâm của giới kinh doanh và người tiêu dùng bởi mô hình mới giống như một “hệ sinh thái tiêu dùng đa lớp”, nơi các nhu cầu mua sắm, giải trí, học tập, làm việc và tận hưởng được kết nối trong cùng một điểm đến.

Khu Tây sôi động kéo theo nhu cầu về điểm đến đa trải nghiệm.

Khối đế thương mại quy mô lớn quy tụ đa dạng nhóm ngành hàng, từ bán lẻ, siêu thị, café, nhà hàng đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, vui chơi giải trí. Trong khi đó, khối văn phòng ở phía trên đáp ứng nhu cầu giáo dục, kinh doanh và nhiều dịch vụ khác. Nhờ cơ cấu ngành hàng phong phú giúp nơi đây hướng tới mô hình “one-stop destination” (một điểm đến cho nhiều nhu cầu: sống, làm việc, giải trí...)

Một lợi thế khác của khu vực này là mô hình cộng hưởng giữa văn phòng hạng A và thương mại dịch vụ chính là dòng khách từ khối văn phòng, trường học quốc tế kế bên kết hợp cùng cư dân nội khu và khách khu vực lân cận khiến nơi đây hình thành nhiều dòng lưu lượng khách, biến khu vực này luôn nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Suốt 4 nhịp cao điểm trong ngày, nơi này là điểm phục vụ cho nguồn cầu văn phòng và hệ thống đối tác, trong khi vẫn cần thỏa mãn nhu cầu cư dân theo nhịp dân sinh 7 ngày trong tuần.

Chính nền tảng đó mở ra khả năng tổ chức liên tục các hoạt động cộng đồng, hoạt động quảng bá thương hiệu, lễ hội vào các dịp hay các sự kiện cuối tuần - những yếu tố đang góp phần tái định nghĩa vai trò trung tâm thương mại từ “điểm mua sắm” thành “điểm đến trải nghiệm”.

Với số lượng các cơ quan công sở, trường đại học, khu dân cư cho cả người Việt và quốc tế sinh sống đã và đang hoạt động tại đây, khu Tây thực sự đang rất cần những trung tâm thương mại thế hệ mới như vậy để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng nâng cấp của nhiều nhóm cộng đồng đa dạng tại đây.

Cộng đồng cư dân đông đúc tạo nền cho nhu cầu đa ngành hàng

Sức hút thương mại, xét đến cùng, không chỉ đến từ mặt bằng đẹp hay ngành hàng phong phú, mà được quyết định bởi nguồn cầu thực. Đây chính là nền tảng quan trọng tạo sức hút cho hệ sinh thái văn phòng, thương mại tại Goldmark City.

Tọa lạc trong đại đô thị Goldmark City với gần 5.000 căn hộ do ROX Group (tập đoàn đã có 30 năm kinh nghiệm với triết lý “Vì một cuộc sống thuận ích hơn”) phát triển cùng cộng đồng cư dân quy mô lớn, tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại ROX Tower cùng các căn shophouse tại đây thừa hưởng sẵn một lượng khách mà phần lớn các tổ hợp thương mại phải mất nhiều năm để gây dựng. Thay vì phải “tạo traffic”, dự án bước vào thị trường với dòng lưu lượng hiện hữu.

Điều đáng chú ý, khi cộng đồng cư dân đủ lớn, nhu cầu không dừng ở mua sắm thiết yếu mà mở rộng sang giáo dục, giải trí gia đình, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ phong cách sống… Đây chính là điều kiện để một mô hình “one-stop destination” có thể vận hành bền vững.

Nhiều thương hiệu F&B cao cấp đã hiện diện tại ROX Tower Goldmark City.

Không chỉ dựa vào nội khu, ROX Tower còn hưởng lợi từ khối văn phòng từ tầng 7 đến tầng 40 của tòa nhà, khối giáo dục từ trường học liên cấp kế bên và vùng dân cư dày đặc của khu Tây. Trong logic phát triển thương mại hiện đại, đây là yếu tố tạo lực hút vô cùng lớn với các thương hiệu, nhà bán lẻ cũng như nhà đầu tư bất động sản dòng tiền. Việc các ngành hàng nổi tiếng vốn kén chọn vị trí như Starbucks, Koi Thé... đã hiện diện tại đây chính là bảo chứng cho việc khu vực đáp ứng được các tiêu chí cao của các thương hiệu F&B này.

Sức sống thương mại ngày càng rõ nét tại ROX Tower Goldmark City cũng đang tạo hiệu ứng đón đầu trong giới đầu tư và giới kinh doanh. Những vị trí thương mại sở hữu lợi thế đón dòng cư dân sẵn có, hưởng lợi từ lưu lượng khách thực và hệ sinh thái dịch vụ đang trở thành tâm điểm quan tâm.

