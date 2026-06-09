Sơn Tùng M-TP cắt cảnh gây tranh cãi trong MV sau ồn ào với nghệ sĩ Lê Giang

(VTC News) -

Sau nghi vấn sử dụng hình ảnh có nhiều nét tương đồng với tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ của nghệ sĩ thị giác Lê Giang, công ty quản lý của Sơn Tùng M-TP đã có phản hồi.

Theo thông báo từ M-TP Entertainment ngày 9/6, đơn vị này cho biết đã xem xét toàn diện các ý kiến từ công chúng, giới chuyên môn và cộng đồng nghệ thuật trước khi đưa ra quyết định điều chỉnh MV. Cụ thể, phiên bản mới của Come My Way được cắt bỏ phân đoạn hậu danh đề (after-credit scene) – phần đang gây tranh cãi những ngày qua.

Công ty quản lý Sơn Tùng M-TP điều chỉnh MV "Come My Way", cắt bỏ phân cảnh gây tranh luận sau khi bị nghệ sĩ Lê Giang tố đạo nhái tác phẩm.

Phía Sơn Tùng M-TP nhấn mạnh đây không phải quyết định dễ dàng bởi với những người làm nghệ thuật, mỗi tác phẩm đều chứa đựng nhiều tâm huyết sáng tạo. Tuy nhiên, ê-kíp mong muốn hạn chế những tranh luận không cần thiết, đồng thời tạo điều kiện để các bên tiếp tục trao đổi trong tinh thần tôn trọng và thiện chí.

"M-TP Talent và Sơn Tùng M-TP khẳng định luôn quán triệt nguyên tắc tôn trọng quyền tác giả và sở hữu trí tuệ và chuẩn mực nghề nghiệp trong mọi hoạt động sáng tạo. Chúng tôi muốn khẳng định rằng việc điều chỉnh này không phản ánh hay thừa nhận bất kỳ kết luận pháp lý nào. Mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật và sự thật khách quan", thông cáo của công ty M-TP Entertainment viết.

Phiên bản mới của MV đã xuất hiện trên kênh YouTube chính thức của Sơn Tùng M-TP. Theo ghi nhận, thời lượng MV giảm từ 4 phút 18 giây xuống còn 3 phút 54 giây, đồng nghĩa phần after-credit từng gây tranh cãi đã được loại bỏ hoàn toàn. Lượng xem tích lũy trước đó vẫn được giữ nguyên và MV hiện đã vượt mốc 29 triệu lượt xem.

Phiên bản mới MV "Come my way" của Sơn Tùng M-TP.

Trước đó, ồn ào xoay quanh MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP nổ ra ngày 2/6, khi Hanoi Grapevine đăng bài đối chiếu phân cảnh ở cuối MV với tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ (Vestige of the Land) do nghệ sĩ Lê Giang thực hiện.

Theo phản ánh, các chi tiết trong bối cảnh MV, từ cấu trúc gợi liên tưởng đến đình làng đổ vỡ, mảng tường vôi hóa đến hệ phù điêu và bố cục không gian, có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm cô thực hiện từ năm 2017.

Nghệ sĩ thị giác Lê Giang khẳng định bị ê-kíp MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP chiếm dụng nghệ thuật, yêu cầu các bên liên quan minh bạch, chịu trách nhiệm và bảo vệ quyền tác giả.

Sau phản ánh của Lê Giang, đơn vị sản xuất và thiết kế MV lên tiếng xin lỗi. Dù vậy, sáng 6/5, Lê Giang tiếp tục lên tiếng, cho rằng lời xin lỗi của ê-kíp chưa phản ánh đúng bản chất sự việc và bày tỏ sự thất vọng.

“Đây là lời xin lỗi thiếu tôn trọng và không đúng bản chất sự việc sử dụng tác phẩm mà không xin phép. Ê-kíp sản xuất cũng không có động thái chịu trách nhiệm cụ thể về việc xâm phạm quyền tác giả của tôi theo luật sở hữu trí tuệ.

Cho đến nay, chủ sở hữu của bản MV có sử dụng hình ảnh tác phẩm của tôi vẫn chưa liên hệ với tôi để thực hiện các nghĩa vụ khi sử dụng tác phẩm do tôi là chủ sở hữu. Tôi thực sự thất vọng và cảm thấy lao động nghệ thuật của mình bị xúc phạm trước cách giải quyết sự việc từ các bên liên quan”, nữ nghệ sĩ nhấn mạnh.

Ồn ào giữa nghệ sĩ thị giác Lê Giang và phía Sơn Tùng M-TP gây chú ý thời gian qua.

Sau đó, công ty M-TP Entertainment cho biết đây là sự việc "không mong muốn và không lường trước được". Công ty khẳng định đang theo dõi quá trình làm việc giữa các bên liên quan và mong muốn sự việc sớm được giải quyết trên tinh thần tôn trọng sáng tạo và tuân thủ pháp luật.

Trong khi đó, Antiantiart - đơn vị sản xuất MV Come My Way cho biết họ là bên chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và triển khai các hạng mục sáng tạo liên quan đến MV.

Đơn vị này đã chủ động liên hệ với nghệ sĩ Lê Giang để trao đổi trực tiếp, đồng thời đang rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án cũng như làm việc với Microwave Soups - đơn vị trực tiếp thiết kế và thi công bối cảnh của MV.