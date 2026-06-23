Siêu máy tính dự đoán Bồ Đào Nha vs Uzbekistan, bảng K World Cup 2026

(VTC News) -

Bồ Đào Nha bước vào lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026 trong trạng thái cần sửa sai. Trận hòa CHDC Congo 1-1 khiến đội bóng của HLV Roberto Martinez chưa tạo được lợi thế ở cuộc đua đi tiếp. Trận Bồ Đào Nha vs Uzbekistan diễn ra lúc 0h ngày 24/6, trong bối cảnh đại diện châu Á cũng cần điểm sau trận thua Colombia 1-3.

Điểm đáng chú ý của trận này nằm ở khoảng cách giữa thế trận dự kiến và hiệu quả ghi bàn. Bồ Đào Nha được các mô hình đánh giá cao hơn rõ rệt, nhưng những chỉ báo về số bàn lại không quá nghiêng về một trận thắng thật đậm.

Bồ Đào Nha tìm chiến thắng đầu tiên ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Siêu máy tính dự đoán Bồ Đào Nha vs Uzbekistan ra sao?

Theo mô phỏng của Opta, Bồ Đào Nha có 78% khả năng giành chiến thắng. Xác suất hòa là 14,1%, còn Uzbekistan chỉ có 8% khả năng thắng. Đây là mức chênh lệch lớn, phản ánh sự khác biệt về chất lượng đội hình, kinh nghiệm World Cup và khả năng kiểm soát trận đấu.

Sports Mole cũng nghiêng về Bồ Đào Nha, nhưng thận trọng hơn. Mô hình của nguồn này nhận định tỷ lệ thắng của Bồ Đào Nha là 66,05%, khả năng hòa 21,8% và Uzbekistan thắng 12,14%. Như vậy, cả hai nguồn đều đặt Bồ Đào Nha ở vị thế vượt trội, nhưng Sports Mole để ngỏ nhiều hơn khả năng trận đấu bị kéo vào thế chặt chẽ.

Xu hướng bàn thắng là điểm cần chú ý. Sports Mole đánh giá khả năng trận đấu có trên 2,5 bàn là 45%, thấp hơn mốc dưới 2,5 bàn là 54,95%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn chỉ ở mức 39,4%, nghiêng về kịch bản Uzbekistan không dễ tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng.

Số bàn riêng cũng cho thấy Bồ Đào Nha có lợi thế nhưng chưa chắc bùng nổ. Đội bóng châu Âu có 54,36% khả năng ghi từ 2 bàn trở lên, trong khi khả năng Uzbekistan không ghi bàn là 59,44%. Dữ liệu tổng thể nghiêng mạnh về Bồ Đào Nha, nhưng kịch bản bàn thắng vừa phải có cơ sở rõ ràng.

Bồ Đào Nha bế tắc trước CHDC Congo. (Ảnh: Reuters)

Sự vượt trội của Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha vẫn sở hữu một trong những tuyến giữa giàu chất lượng nhất giải. Ở trận hòa CHDC Congo, họ kiểm soát bóng 75,4%, thực hiện 783 đường chuyền và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 92,5% - đều là những thông số rất cao trong lịch sử dự World Cup của đội tuyển này. Vitinha hoàn thành 121 đường chuyền, nhiều hơn mọi cầu thủ khác ở lượt trận đầu.

Con số này cho thấy hai mặt của vấn đề. Bồ Đào Nha kiểm soát tốt, nhưng hiệu quả tấn công chưa tương xứng. Họ chỉ có 7 cú dứt điểm, bằng mức thấp nhất của chính họ tại World Cup, và chỉ 1 cú sút trúng đích. Cristiano Ronaldo cũng không có pha dứt điểm trúng mục tiêu nào trong 3 lần thử vận may.

Dù vậy, chất lượng nhân sự vẫn là lý do khiến Bồ Đào Nha được đánh giá vượt trội. Bruno Fernandes có thể là điểm nối giữa tuyến giữa và hàng công. João Neves, Vitinha giúp đội bóng giữ nhịp, còn các cầu thủ biên như Francisco Conceicao, Joao Felix hoặc Pedro Neto có thể tạo khác biệt trước hàng thủ thấp. Nếu Ruben Dias trở lại, Bồ Đào Nha cũng có thêm sự chắc chắn trong các pha chống phản công.

Uzbekistan thua kém đối thủ cả về chất lượng đội hình lẫn kinh nghiệm ở đấu trường lớn. (Ảnh: Reuters)

Cơ hội của Uzbekistan

Uzbekistan không thể kiểm soát bóng trước Bồ Đào Nha. Cách tiếp cận hợp lý hơn là phòng ngự thấp, giữ cự ly đội hình và chờ thời điểm phản công. RotoWire nhận định đội bóng của HLV Fabio Cannavaro có thể vận hành với sơ đồ 3-4-2-1, dựa vào sự chắc chắn của hàng thủ ba người và khả năng di chuyển của Eldor Shomurodov.

Đại diện châu Á đã thua Colombia 1-3, nhưng vẫn có chi tiết tích cực. Họ tạo ra 1,16 bàn kỳ vọng trong trận ra mắt World Cup, mức cao nhất của một đội lần đầu dự giải kể từ Slovakia năm 2010. Abbosbek Fayzullaev ghi bàn đầu tiên trong lịch sử World Cup của Uzbekistan và là cầu thủ có thể giúp đội bóng này thoát áp lực khi chuyển trạng thái.

Cơ hội của Uzbekistan nhiều khả năng đến từ các pha phản công ngắn, bóng hai hoặc tình huống cố định. Điều kiện quan trọng là họ phải giữ tỷ số hòa càng lâu càng tốt. Nếu Bồ Đào Nha tiếp tục chậm trong khâu dứt điểm như trận ra quân, Uzbekistan có thể kéo đối thủ vào trận đấu bế tắc.

Dự đoán Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Dự đoán Bồ Đào Nha - Uzbekistan: Đội nào thắng?

Kịch bản dễ xảy ra là Bồ Đào Nha kiểm soát bóng phần lớn thời gian, đẩy Uzbekistan lùi sâu và tìm đường vào vùng cấm qua Bruno Fernandes, Vitinha cùng các pha leo biên. Uzbekistan sẽ ưu tiên bảo vệ trung lộ, thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến và chờ Shomurodov hoặc Fayzullaev trong những pha phản công.

Bàn mở tỷ số có ý nghĩa quyết định. Nếu Bồ Đào Nha ghi bàn sớm, trận đấu có thể mở ra vì Uzbekistan buộc phải dâng cao hơn. Ngược lại, nếu hiệp 1 trôi qua mà đội bóng của Martinez chưa có bàn, áp lực sẽ tăng lên rõ rệt, nhất là sau trận hòa CHDC Congo.

Opta đặt Bồ Đào Nha ở mức khả năng thắng rất cao. Sports Mole cũng nghiêng về đội bóng châu Âu, nhưng các chỉ báo bàn thắng lại cho thấy trận đấu chưa chắc có cách biệt lớn. Tỷ số hợp lý là Bồ Đào Nha thắng an toàn, kiểm soát thế trận nhưng không tạo ra quá nhiều bàn.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 2-0 Uzbekistan.