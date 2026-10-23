Dự kiến 'siêu trường' có 10 phân hiệu được bố trí tối đa 3 kế toán

(VTC News) -

Nội dung này nằm trong dự thảo thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và dự bị đại học.

Theo dự thảo, với trường không có phân hiệu, định mức nhân sự hỗ trợ giáo dục được giữ nguyên theo quy định hiện hành. Đối với trường có phân hiệu, việc bố trí nhân sự được thực hiện theo định mức tại Nghị quyết 37/2026/NQ-CP.

Cụ thể, mỗi trường chính được bố trí một kế toán, một văn thư và một thủ quỹ. Các vị trí việc làm khác được bố trí một người tại mỗi phân hiệu và một người tại trường chính.

Về số lượng kế toán, trường có từ 4 phân hiệu trở xuống được bố trí một người; trường có từ 5 đến 9 phân hiệu được bố trí tối đa 2 người; trường có từ 10 phân hiệu trở lên được bố trí tối đa 3 người.

Mức bố trí này cũng áp dụng với trường có từ 4 phân hiệu trở xuống, thuộc loại hình có học sinh bán trú, nội trú và quy mô từ 40 lớp trở lên.

Siêu trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) bước vào năm học mới với 5.600 học sinh, gần 300 cán bộ, giáo viên, nhân viên tại 3 điểm trường. (Ảnh minh họa)

Bổ sung nhân sự cấp dưỡng, quản lý học sinh

Dự thảo cũng bổ sung một số vị trí việc làm nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động tại các cơ sở giáo dục.

Trong đó, vị trí cấp dưỡng được đề xuất thay cho cách gọi vị trí việc làm nấu ăn trong các thông tư trước đây. Vị trí quản lý học sinh được bổ sung đối với trường phổ thông tổ chức nội trú, bán trú. Với cơ sở giáo dục mầm non, dự thảo đề xuất vị trí hỗ trợ tổ chức hoạt động giáo dục.

Mỗi phân hiệu và trường chính được bố trí tối thiểu một người cho từng vị trí việc làm nêu trên. Số lượng cụ thể do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Những đề xuất này liên quan trực tiếp đến việc tổ chức nhân sự tại các trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu, nơi công tác quản lý học sinh và vận hành hoạt động giáo dục đòi hỏi sự phối hợp giữa trường chính với các địa điểm trực thuộc.

Điều chỉnh định mức giáo viên ở nhiều cấp học

Bên cạnh nhân sự hỗ trợ, dự thảo điều chỉnh định mức giáo viên trên mỗi lớp tại một số loại hình cơ sở giáo dục phổ thông, tương ứng với định mức tiết dạy mới của giáo viên. Định mức giáo viên ở cấp mầm non được giữ nguyên.

Ở cấp tiểu học, trường dạy một buổi mỗi ngày được bố trí tối đa 1,2 giáo viên/lớp; trường dạy hai buổi mỗi ngày được bố trí tối đa 1,5 giáo viên/lớp. Hai mức này giữ nguyên so với quy định hiện hành.

Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú và trường, lớp dành cho người khuyết tật, định mức tối đa là 1,65 giáo viên/lớp.

Ở cấp THCS, định mức được đề xuất là tối đa 1,8 giáo viên/lớp đối với trường thông thường; 2,1 giáo viên/lớp đối với trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và 2,2 giáo viên/lớp đối với trường, lớp dành cho người khuyết tật.

Ở cấp THPT, trường được bố trí tối đa 2,15 giáo viên/lớp. Mức tối đa là 2,2 giáo viên/lớp đối với trường phổ thông dân tộc nội trú và trường, lớp dành cho người khuyết tật. Riêng lớp chuyên tại trường THPT chuyên được bố trí tối đa 3 giáo viên/lớp.

Ngoài định mức giáo viên/lớp, trường chính và mỗi phân hiệu ở cấp tiểu học, THCS được bố trí một giáo viên phụ trách hoạt động Đội, trong đó có một người làm Tổng phụ trách Đội.