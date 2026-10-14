Hiệu trưởng 'siêu trường' sau sáp nhập có thể được hưởng chế độ riêng

(VTC News) -

Nội dung trên được nêu tại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục quy mô lớn.

Phó Thủ tướng nêu thực tế sau quá trình sắp xếp, một số cơ sở giáo dục có quy mô rất lớn với nhiều phân hiệu, điểm trường dẫn đến khó khăn trong công tác quản trị nhà trường; vẫn còn một số cán bộ quản lý cơ sở giáo dục dự kiến chuyển sang giảng dạy, cán bộ quản lý và nhân viên chưa có phương án bố trí công việc.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, ngay trong tháng 10, địa phương phải rà soát tất cả trường học quy mô lớn, nhiều cấp học, phân hiệu, điểm trường, địa bàn rộng, nhất là 114 trường có hơn 100 lớp; từ đó kịp thời điều chỉnh ở những nơi vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn hoặc quyền lợi học sinh.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường.

Đồng thời, nghiên cứu chính sách đối với cán bộ quản lý, nhân viên sau sắp xếp không còn vị trí việc làm phù hợp, nhất là trường hợp có nguyện vọng nghỉ hưu, tinh giản biên chế, thôi giữ chức vụ quản lý hoặc chuyển công tác nhưng chưa thuộc đối tượng được giải quyết theo Nghị định 154/2025 và Nghị quyết 37/2026 của Chính phủ (báo cáo Chính phủ, Thủ tướng trong tháng 10).

Bộ Nội vụ còn có trách nhiệm rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp phù hợp với mô hình cơ sở giáo dục sau sắp xếp (hoàn thành trong năm 2026).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan, địa phương rà soát, đề xuất hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, số lượng người làm việc, số lượng cấp phó, cơ cấu đội ngũ, chế độ làm việc của giáo viên và các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục (hoàn thành trong tháng 10).

Trong đó cần tính đến quy mô học sinh, số lớp, số cấp học, số phân hiệu, điểm trường, khoảng cách địa lý và phạm vi quản lý bảo đảm phù hợp, hiệu quả; không cào bằng giữa các cơ sở giáo dục.