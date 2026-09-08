'Siêu trường' tiểu học ở Nha Trang với 287 lớp, hơn 10.500 học sinh

(VTC News) -

“Siêu trường” hơn 10.500 học sinh, địa phương nói gì?

Theo ông Huỳnh Quang Tú, Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang, việc sắp xếp 13 trường tiểu học trên địa bàn thành Trường Tiểu học Nha Trang được thực hiện theo định hướng của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức lại hệ thống trường công lập.

Sau sáp nhập, Trường Tiểu học Nha Trang gồm 1 trường chính, 12 phân hiệu và 5 điểm trường, với 287 lớp, 10.565 học sinh cùng 524 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Quy mô này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu một trường có hơn 10.000 học sinh sẽ được tổ chức và vận hành như thế nào, việc quản lý có phát sinh xáo trộn hay ảnh hưởng đến chất lượng dạy học?

Nguồn: Quyết định 271/QĐ-UBND của UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ông Tú cho biết sau sắp xếp, công tác quản lý và tổ chức cán bộ cơ bản được duy trì ổn định. Bộ máy mới được xây dựng theo hướng kế thừa mô hình cũ nhằm hạn chế xáo trộn.

Đáng chú ý, những hiệu trưởng của các trường trước đây được phân công làm phó hiệu trưởng phụ trách chính phân hiệu cũ. Theo lãnh đạo địa phương, cách bố trí này giúp cán bộ quản lý tiếp tục phụ trách địa bàn mà họ đã quen thuộc, nắm rõ đội ngũ giáo viên, học sinh cũng như điều kiện cơ sở vật chất.

“Hiệu trưởng ở trường đó được phân công làm hiệu phó phụ trách phân hiệu đó sau sắp xếp vì họ đã nắm được đội ngũ, tình hình nhân sự cũng như điểm mạnh của trường”, ông Tú nói.

Theo lãnh đạo phường Nha Trang, việc tổ chức thành một trường lớn cũng tạo điều kiện để điều tiết đội ngũ giáo viên giữa các phân hiệu. Nơi thừa giáo viên có thể được bố trí hỗ trợ nơi thiếu, qua đó hạn chế tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường trước đây cũng được đưa vào quản lý chung. Về nguyên tắc, học sinh tại trường chính hay các phân hiệu đều được thụ hưởng chung một kế hoạch giáo dục.

Đối với hoạt động bán trú, các phân hiệu thực hiện thống nhất về khẩu phần và thực đơn. Theo lãnh đạo nhà trường, suất ăn của học sinh tại các phân hiệu được gửi về điểm chính để kiểm tra trước khi phục vụ, nhằm đảm bảo chất lượng và dinh dưỡng đồng đều.

Phường Nha Trang cho rằng khoảng cách giữa trường chính và các phân hiệu, điểm trường không quá xa, hệ thống đường sá thuận lợi nên việc di chuyển về trường chính khi có hoạt động chung được đánh giá là không quá khó khăn.

Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường cũng thừa nhận mô hình mới đặt ra không ít thách thức, đặc biệt là sự chênh lệch về cơ sở vật chất và nhân sự giữa các phân hiệu.

Hiệu trưởng quản lý “siêu trường” thế nào?

Với quy mô 287 lớp và hơn 10.500 học sinh, bài toán lớn nhất đặt ra là làm thế nào để một hiệu trưởng có thể nắm bắt hoạt động tại hàng chục cơ sở trên địa bàn.

Bà Châu Đình Mai Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nha Trang, cho biết nhà trường đang xây dựng bộ khung quản lý, trong đó phân công cụ thể trách nhiệm cho từng phó hiệu trưởng.

Theo phương án dự kiến, khoảng 13-14 phó hiệu trưởng sẽ được chia thành các nhóm để luân phiên kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các phân hiệu.

Trụ sở chính Trường Tiểu học Nha Trang.

Ngoài phụ trách từng phân hiệu, các phó hiệu trưởng còn được phân công theo từng lĩnh vực như chuyên môn, thi đua, an ninh trật tự, công tác Đảng, phổ cập giáo dục, bán trú...

“Điểm thuận lợi là các phân hiệu tại Nha Trang cùng thực hiện một kế hoạch giáo dục chung, không có sự phân biệt hay mỗi nơi một kế hoạch riêng, qua đó tạo môi trường giáo dục đồng đều, công bằng”, bà Phương nói.

Theo hiệu trưởng Trường Tiểu học Nha Trang, khó khăn ban đầu chủ yếu là tập trung đội ngũ cán bộ quản lý để thống nhất các kế hoạch chung về dạy học, nhân sự, tổ chuyên môn và tổ chức bán trú.

Tuy nhiên, những cán bộ này phần lớn đều từng giữ vị trí hiệu trưởng tại các trường cũ nên đã có kinh nghiệm quản lý và hiểu rõ đặc điểm từng cơ sở. Vì vậy, quá trình xây dựng bộ máy mới được đánh giá là tương đối thuận lợi.

Để giảm áp lực quản lý một trường có quy mô lớn, nhà trường dự kiến tăng cường họp trực tuyến, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành.

Các nhóm công việc trên môi trường trực tuyến sẽ được duy trì để việc trao đổi giữa trường chính và các phân hiệu diễn ra liên tục, hạn chế việc cán bộ, giáo viên phải di chuyển và họp tập trung quá nhiều.

“Nhà trường sẽ hạn chế hội họp để giáo viên, cán bộ quản lý tập trung quản lý phân hiệu của mình”, bà Phương cho biết.

Một trong những nhiệm vụ được ưu tiên là rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất và nhân sự tại 12 phân hiệu, 5 điểm trường.

Sau khi ổn định hoạt động, nhà trường sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát từng cơ sở để xác định nơi nào còn thiếu phòng học, thiết bị, nhân lực hoặc có những khó khăn cần địa phương hỗ trợ.

Về giáo viên, trước mắt giáo viên vẫn tiếp tục giảng dạy tại nơi đang công tác. Sau đó, nhà trường sẽ rà soát lại định mức, chuyên môn và nhu cầu thực tế tại từng phân hiệu để điều chuyển phù hợp.

Theo bà Phương, việc điều tiết này nhằm đảm bảo giáo viên được bố trí đúng chuyên môn, đồng thời giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu giáo viên sau sáp nhập.

Với công tác bán trú, trường sẽ ký hợp đồng với nhân viên cấp dưỡng, bảo mẫu đáp ứng đủ tiêu chuẩn để chăm sóc học sinh. Việc tổ chức bữa ăn được thực hiện trên cơ sở đồng thuận của phụ huynh và thống nhất thực đơn toàn trường.

Suất ăn bán trú của Trưởng Tiểu học Nha Trang.

Lãnh đạo nhà trường cho rằng thách thức lớn nhất của mô hình mới là địa bàn rộng, cơ sở vật chất giữa các phân hiệu chưa đồng đều và việc kiểm tra, giám sát sẽ khó khăn hơn so với mô hình từng trường độc lập.

Tuy vậy, nhà trường xác định việc thống nhất kế hoạch giáo dục, phân cấp rõ trách nhiệm cho từng phó hiệu trưởng và tăng cường ứng dụng công nghệ là những giải pháp trọng tâm để vận hành mô hình “siêu trường”.

Về phía địa phương, ông Huỳnh Quang Tú cho biết UBND phường sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát hoạt động của nhà trường, đồng thời thường xuyên trao đổi để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

“Trong giai đoạn này sẽ luôn bám sát, vừa chỉ đạo, hỗ trợ cho nhà trường, cái gì khó khăn đều giải quyết ngay”, ông Tú nói.