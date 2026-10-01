VietnamOn: Những nút mở cho đổi mới sáng tạo Việt Nam phát sóng ngày 1/10

(VTC News) -

TS. Nguyễn Đắc Bình Minh là Phó Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Talkshow “Những nút mở cho đổi mới sáng tạo Việt Nam” sẽ tập trung phân tích những điểm nghẽn hiện tại của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, đồng thời đề xuất các “nút mở” mang tính đột phá về chính sách.

Theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính cho phát triển, trong đó người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, nguồn lực và động lực chính.

TS. Nguyễn Đắc Bình Minh sẽ chia sẻ góc nhìn về sự cần thiết chuyển đổi tư duy từ quản lý sang kiến tạo môi trường cho đổi mới sáng tạo; khoảng cách giữa nghiên cứu - doanh nghiệp - thị trường; vai trò của thể chế, cơ chế sandbox, chấp nhận rủi ro và đầu tư mạo hiểm; cũng như cách doanh nghiệp lớn dẫn dắt hệ sinh thái, kết nối “ba nhà” (Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp) để đưa ý tưởng nhanh chóng ra thị trường, tạo giá trị thực tiễn.

TS. Nguyễn Đắc Bình Minh - Phó Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: Đỗ Huệ)

Hướng tới Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, talkshow cũng truyền tải thông điệp: Đổi mới sáng tạo là công việc của toàn xã hội, toàn dân, toàn diện - doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư R&D, nhà khoa học đưa nghiên cứu gần hơn với thực tiễn, cơ quan quản lý tiếp tục tháo gỡ rào cản pháp lý.

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