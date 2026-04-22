Xuất bản ngày 22/04/2026 07:35 PM
Xuất bản ngày 22/04/2026 07:35 PM

Sắc vóc gợi cảm của ‘người đẹp nhất thế giới năm 2026’

Nữ diễn viên Anne Hathaway được được tạp chí People bình chọn là đẹp nhất thế giới 2026, sở hữu sắc vóc gợi cảm cùng khí chất rạng rỡ theo cách rất riêng.

Ngày 20/4, People công bố Anne Hathaway là "Người đẹp nhất thế giới 2026" trong ấn phẩm mới nhất. Nữ diễn viên Anne Hathaway cũng được People lựa chọn là gương mặt trang bìa ấn phẩm này.

Ngày 20/4, People công bố Anne Hathaway là "Người đẹp nhất thế giới 2026" trong ấn phẩm mới nhất. Nữ diễn viên Anne Hathaway cũng được People lựa chọn là gương mặt trang bìa ấn phẩm này.

Tạp chí nhận định, sau nhiều năm tự đặt mình dưới áp lực hoàn hảo, ngôi sao của The Devil Wears Prada đang dần buông bỏ những tiêu chuẩn khắt khe. Chính sự thay đổi này giúp cô trở nên rạng rỡ hơn, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở khí chất

Tạp chí nhận định, sau nhiều năm tự đặt mình dưới áp lực hoàn hảo, ngôi sao của The Devil Wears Prada đang dần buông bỏ những tiêu chuẩn khắt khe. Chính sự thay đổi này giúp cô trở nên rạng rỡ hơn, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở khí chất

Trong bài phỏng vấn đi kèm, Anne Hathaway đưa ra một định nghĩa rất riêng về cái đẹp. Với cô, vẻ đẹp không phải là sự hoàn hảo tuyệt đối, mà nằm ở ranh giới giữa những điều chân thật, kể cả khi nó không hoàn hảo. Quan điểm này phần nào lý giải vì sao hình ảnh của cô ngày càng gần gũi, nhưng vẫn giữ được sức hấp dẫn đặc biệt.

Trong bài phỏng vấn đi kèm, Anne Hathaway đưa ra một định nghĩa rất riêng về cái đẹp. Với cô, vẻ đẹp không phải là sự hoàn hảo tuyệt đối, mà nằm ở ranh giới giữa những điều chân thật, kể cả khi nó không hoàn hảo. Quan điểm này phần nào lý giải vì sao hình ảnh của cô ngày càng gần gũi, nhưng vẫn giữ được sức hấp dẫn đặc biệt.

Để duy trì vóc dáng, nữ diễn viên tiết lộ cô làm việc cùng huấn luyện viên Monique Eastwood suốt hơn 4 năm. Phương pháp tập luyện kết hợp ballet, HIIT, Pilates và yoga giúp cô giữ được sự dẻo dai, săn chắc nhưng vẫn mềm mại, tạo nên nét gợi cảm rất riêng của Anne Hathaway.

Để duy trì vóc dáng, nữ diễn viên tiết lộ cô làm việc cùng huấn luyện viên Monique Eastwood suốt hơn 4 năm. Phương pháp tập luyện kết hợp ballet, HIIT, Pilates và yoga giúp cô giữ được sự dẻo dai, săn chắc nhưng vẫn mềm mại, tạo nên nét gợi cảm rất riêng của Anne Hathaway.

Anne Hathaway sinh năm 1982 tại New York, là một trong những gương mặt hiếm hoi của Hollywood vừa sở hữu nhan sắc nổi bật, vừa có sự nghiệp đáng mơ ước. Từ hình tượng công chúa Mia trong The Princess Diaries đến những vai diễn gai góc trong Brokeback Mountain hay hình ảnh cô trợ lý Andy Sachs trong The Devil Wears Prada, cô không ngừng làm mới mình.

Anne Hathaway sinh năm 1982 tại New York, là một trong những gương mặt hiếm hoi của Hollywood vừa sở hữu nhan sắc nổi bật, vừa có sự nghiệp đáng mơ ước. Từ hình tượng công chúa Mia trong The Princess Diaries đến những vai diễn gai góc trong Brokeback Mountain hay hình ảnh cô trợ lý Andy Sachs trong The Devil Wears Prada, cô không ngừng làm mới mình.

Đỉnh cao phải kể đến vai Fantine trong Les Misérables – vai diễn mang về cho cô tượng vàng Academy Awards. Việc sẵn sàng cắt tóc, giảm cân khắc nghiệt cho vai diễn đã chứng minh sự tận hiến của Anne Hathaway, giúp cô khẳng định giá trị vượt xa vẻ đẹp ngoại hình.

Đỉnh cao phải kể đến vai Fantine trong Les Misérables – vai diễn mang về cho cô tượng vàng Academy Awards. Việc sẵn sàng cắt tóc, giảm cân khắc nghiệt cho vai diễn đã chứng minh sự tận hiến của Anne Hathaway, giúp cô khẳng định giá trị vượt xa vẻ đẹp ngoại hình.

Không chỉ thăng hoa về sự nghiệp, nữ minh tinh còn có hậu phương vững chắc là chồng– Adam Shulman. Cô nhiều lần chia sẻ sự biết ơn khi luôn có người bạn đời âm thầm hỗ trợ, giúp cô cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình.

Không chỉ thăng hoa về sự nghiệp, nữ minh tinh còn có hậu phương vững chắc là chồng– Adam Shulman. Cô nhiều lần chia sẻ sự biết ơn khi luôn có người bạn đời âm thầm hỗ trợ, giúp cô cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình.

Cuộc hôn nhân của Anne với Adam Shulman được xem là một trong những mối quan hệ bền vững hiếm hoi tại Hollywood. Anh không chỉ là người bạn đời, mà còn là điểm tựa giúp nữ diễn viên vượt qua những giai đoạn áp lực, khủng hoảng tâm lý và sự soi xét từ dư luận.

Cuộc hôn nhân của Anne với Adam Shulman được xem là một trong những mối quan hệ bền vững hiếm hoi tại Hollywood. Anh không chỉ là người bạn đời, mà còn là điểm tựa giúp nữ diễn viên vượt qua những giai đoạn áp lực, khủng hoảng tâm lý và sự soi xét từ dư luận.

Sau khi trở thành mẹ của hai con, nữ diễn viên cũng cởi mở hơn khi nói về những thay đổi cơ thể và áp lực hậu sinh nở. Không né tránh, không tô vẽ, cô chọn cách đối diện và học cách yêu bản thân. Chính sự chân thật ấy khiến hình ảnh của Anne Hathaway trở nên gần gũi hơn với công chúng.

Sau khi trở thành mẹ của hai con, nữ diễn viên cũng cởi mở hơn khi nói về những thay đổi cơ thể và áp lực hậu sinh nở. Không né tránh, không tô vẽ, cô chọn cách đối diện và học cách yêu bản thân. Chính sự chân thật ấy khiến hình ảnh của Anne Hathaway trở nên gần gũi hơn với công chúng.

Lê Chi
Đọc thêm
