Ronaldo vắng mặt tuyển Bồ Đào Nha vì chấn thương, vẫn kịp dự World Cup

(VTC News) -

Theo ESPN, Cristiano Ronaldo sẽ không góp mặt trong đợt tập trung tháng 3 của tuyển Bồ Đào Nha, qua đó vắng mặt tại hai trận giao hữu gặp Mexico và Mỹ do chưa bình phục chấn thương gân kheo.

Chấn thương này xảy ra khi anh thi đấu cho Al Nassr hôm 28/2, khiến tình trạng thể lực của đội trưởng Bồ Đào Nha trở thành mối lo ngại. Dù đã sang Madrid điều trị suốt hai tuần qua, Ronaldo vẫn không kịp trở lại cho đợt tập trung.

Siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ bỏ lỡ trận gặp Mexico trên sân Azteca vào ngày 28/3, cũng như màn so tài với tuyển Mỹ tại Atlanta ngày 31/3.

Chấn thương gân kheo khiến Ronaldo không thể tham gia các trận giao hữu của Bồ Đào Nha với Mỹ và Mexico. (Nguồn: AP)

Lần gần nhất Ronaldo thi đấu tại Mỹ là từ năm 2014, trong chuyến du đấu trước mùa giải của Real Madrid. Bồ Đào Nha sẽ mở màn hành trình World Cup vào ngày 17/6 tại Houston, gặp đội thắng ở vòng play-off diễn ra trong tháng này.

HLV Roberto Martínez trấn an người hâm mộ rằng Ronaldo không gặp nguy cơ lỡ World Cup - giải đấu lần thứ 6 trong sự nghiệp của anh nếu tham dự.

“Không, cậu ấy không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ là chấn thương cơ nhẹ và chúng tôi tin cậu ấy có thể trở lại trong một đến hai tuần tới. Những gì Ronaldo thể hiện cho thấy thể trạng của cậu ấy vẫn ở tình trạng rất tốt”, HLV Roberto Martínez khẳng định.

Tháng 11 năm ngoái, Ronaldo cũng đã trở lại Mỹ lần đầu kể từ năm 2014 khi dự tiệc tại Nhà Trắng, theo lời mời của Tổng thống Donald Trump trong sự kiện tiếp đón Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman.

Với 143 pha lập công, Ronaldo hiện là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử bóng đá quốc tế nam. Anh cũng vắng mặt ở trận cuối năm 2025 của Bồ Đào Nha (thắng Armenia 9-1 tại vòng loại World Cup) do án treo giò.