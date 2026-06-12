Real Madrid ký hợp đồng 3 năm với Mourinho, tặng Giáo hoàng chức danh đặc biệt

(VTC News) -

Sáng 12/6 (giờ Việt Nam), Real Madrid công bố Jose Mourinho là huấn luyện viên trưởng mới của đội bóng. Hợp đồng của nhà cầm quân người Tây Ban Nha có thời hạn 3 năm.

"Hội đồng quản trị của Real Madrid, họp hôm nay, thứ Năm, ngày 11 tháng 6, dưới sự chủ trì của Florentino Pérez, nhất trí bổ nhiệm Jose Mourinho làm huấn luyện viên trưởng đội một trong ba mùa giải tiếp theo, đến ngày 30 tháng 6 năm 2029. Jose Mourinho sẽ gia nhập Real Madrid vào ngày 13 tháng 7, ngày bắt đầu giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải", Real Madrid thông báo trên trang chủ.

Huấn luyện viên Jose Mourinho trở lại Real Madrid. (Ảnh: Reuters)

Việc Real Madrid công bố bổ nhiệm Mourinho chỉ mang tính chất thủ tục. Chủ tịch Real Madrid là Florentino Perez sớm xác nhận chọn "Người đặc biệt" làm huấn luyện viên trưởng mới của đội bóng. Thông tin Mourinho trở lại Real Madrid cũng được tiết lộ từ trước đó qua các nguồn tin chuyển nhượng uy tín của châu Âu.

Real Madrid cũng tính đến một số phương án khác, trong đó có Mauricio Pochettino. Tuy nhiên, theo The Athletic, Perez không thích nhà cầm quân người Argentina và kiên định với lựa chọn mang tên Mourinho.

Trước khi ký hợp đồng với Real Madrid, Mourinho dẫn dắt Benfica. Để chiêu mộ nhà cầm quân 63 tuổi, đội bóng Tây Ban Nha phải trả cho Benfica khoản tiền đền bù 15 triệu euro.

Bên cạnh việc bổ nhiệm Mourinho, Real Madrid thông báo Giáo hoàng Leo XIV trở thành thành viên danh dự mới của đội bóng. Đội chủ sân Bernabeu gọi đây là "danh hiệu cao quý nhất mà câu lạc bộ trao tặng".

"Bằng cách này, Real Madrid bày tỏ sự ngưỡng mộ và ghi nhận đối với một nhân vật toàn cầu, người đại diện cho hàng tỷ người và thúc đẩy hòa bình, tình đoàn kết và công lý trên thế giới. Chuyến thăm của Ngài đến sân vận động Santiago Bernabeu vào ngày 8 tháng 6 năm 2026 là một vinh dự lớn đối với Real Madrid và sẽ mãi mãi là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong lịch sử của chúng tôi", Real Madrid thông báo trên trang chủ.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng chiêu mộ Bernardo Silva. Cầu thủ người Bồ Đào Nha vừa chia tay Manchester City sau khi kết thúc mùa giải 2025-2026 (hết hạn hợp đồng). Dự kiến, Silva sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2028 (kèm điều khoản tùy chọn gia hạn 1 năm).