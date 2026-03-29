Ra mắt sách về văn hoá ẩm thực thời đại Hùng Vương và Tổ nghề Lang Liêu

Sự kiện trao tặng sách và kỷ vật của nhà nghiên cứu văn hóa Việt cổ Lê Văn Ánh và chuỗi hoạt động triển khai Dự án Không gian văn hóa Hồng Hạc do Công ty Cổ phần Văn hóa Điện ảnh Hồng Hạc thực hiện tại vùng đất Tổ, diễn ra tại Hà Nội.

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tri ân những đóng góp của nhà nghiên cứu Lê Văn Ánh đối với việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa Việt cổ, mà còn góp phần bổ sung nguồn tư liệu quý cho quá trình nghiên cứu, giáo dục và quảng bá di sản văn hóa dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Đại diện công ty Văn hoá điện ảnh Hồng Hạc nhận những cuốn sách quý, trong đó có những công trình của nhà nghiên cứu văn hóa Việt cổ Lê Văn Ánh.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, công ty Văn hoá điện ảnh Hồng Hạc ra mắt cuốn sách Văn hoá ẩm thực thời đại Hùng Vương và Tổ nghề Lang Liêu.

Cuốn sách gồm 4 chương, tập trung làm rõ những lớp trầm tích văn hóa gắn với truyền thuyết Lang Liêu, cây lúa nước và hạt gạo Việt. Từ ngọn nguồn huyền thoại đến biểu tượng bánh chưng – bánh dày, công trình mở ra cái nhìn hệ thống về văn hóa ẩm thực cổ xưa trên vùng đất Tổ, đồng thời khảo cứu các làng nghề truyền thống còn lưu giữ dấu ấn từ thời Hùng Vương.

Theo đại diện nhóm biên soạn, ý tưởng của công trình được khơi nguồn từ những chuyến đi thực địa tại Lâm Thao, Việt Trì, nơi gắn với truyền thuyết Hoàng tử Lang Liêu. Từ ký ức văn hóa dân gian, những câu chuyện kể bên bếp lửa ngày Tết đến nghi lễ gói bánh chưng được tác giả và ê-kíp chắt lọc, tái hiện dưới góc nhìn dân tộc học giàu cảm xúc.

Công trình cũng đặt văn hóa ẩm thực trong mối liên hệ chặt chẽ với đời sống kinh tế – xã hội thời Văn Lang, khi nền nông nghiệp lúa nước hình thành và phát triển. Không chỉ dừng ở giá trị vật chất, ẩm thực còn được nhìn nhận như một phần của đời sống tinh thần, gắn với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, lễ hội và các huyền thoại dân gian.

Cuốn sách "Văn hoá ẩm thực thời đại Hùng Vương và Tổ nghề Lang Liêu".

Đáng chú ý, cuốn sách cung cấp nhiều tư liệu về các món ăn truyền thống trong mâm cỗ dâng Vua Hùng như bánh chưng, bánh dày, xôi ngũ sắc, cốm… Những sản vật tiêu biểu của nền nông nghiệp lúa nước, vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Qua đó, tác phẩm góp phần lý giải sâu hơn triết lý hài hòa giữa con người với thiên nhiên, giữa các cộng đồng trong xã hội Việt cổ.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết, cuốn sách được kỳ vọng sẽ trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ sở đào tạo du lịch, ẩm thực, cũng như các doanh nghiệp đang hướng tới việc xây dựng thương hiệu ẩm thực Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, đây cũng là bước khởi đầu cho các dự án tiếp theo như sản xuất phim điện ảnh, phát triển không gian trải nghiệm văn hóa và quảng bá di sản gắn với thời đại Hùng Vương.

Trong bối cảnh các giá trị văn hóa truyền thống ngày càng được quan tâm và khơi dậy, sự kiện trao tặng sách và ra mắt công trình nghiên cứu lần này được xem là một dấu mốc ý nghĩa, góp phần kết nối quá khứ với hiện tại, đưa những tinh hoa ẩm thực Việt cổ đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.