Trang trại điện mặt trời ngoài khơi lớn nhất thế giới ở Trung Quốc

(VTC News) -

Dự án mang tên HG14 có công suất 1 gigawatt (GW), nằm ngoài khơi thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông (phía đông Trung Quốc), do công ty Guohua thuộc Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc phát triển.

Góc nhìn trên cao một phần dự án điện mặt trời ngoài khơi HG14 ở Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Baidu)

Trang trại nằm cách bờ khoảng 8 km, trải rộng trên diện tích hơn 12,2 triệu m2 vùng biển nông, với độ sâu 1 - 4 m. Điều kiện này giúp HG14 trở thành dự án điện mặt trời ngoài khơi quy mô gigawatt đầu tiên trên thế giới sử dụng móng cọc cố định.

Toàn bộ trang trại gồm 2.934 bệ pin mặt trời. Mỗi bệ pin dài khoảng 60 m và rộng 35 m, được đỡ bằng các kết cấu giàn thép ngoài khơi với tổng cộng 11.736 cọc thép neo giữ, bảo đảm độ ổn định trong điều kiện biển phức tạp.

Công ty cho biết hệ thống móng cọc được thiết kế để chịu được sóng lớn, thủy triều, gió mạnh và băng biển theo mùa, đồng thời giúp giảm hơn 10% lượng thép sử dụng so với các phương án truyền thống.

Kết cấu giàn thép của dự án điện mặt trời ngoài khơi HG14. (Ảnh: Baidu)

Dự án áp dụng phương án truyền tải điện mới, kết hợp cáp ngoài khơi 66 kV với hệ thống cáp trên bờ để truyền tải lượng điện lớn trên quãng đường dài.

Điện năng phát từ ngoài khơi được đưa vào bờ qua mạng cáp ngầm dưới biển, sau đó được nâng lên mức điện áp 220 kV tại trạm biến áp trên bờ trước khi hòa vào lưới điện quốc gia.

Trang trại được lắp đặt hơn 2,3 triệu tấm pin mặt trời hai mặt loại n-type, mỗi tấm có công suất 710 W, với góc nghiêng 15 độ. Theo đơn vị vận hành, điều kiện ngoài khơi với nhiệt độ không khí thấp hơn và ánh sáng phản xạ từ mặt biển giúp tăng hiệu suất phát điện, cao hơn 5% - 15% so với các nhà máy điện mặt trời trên đất liền.

Để bảo đảm nguồn điện ổn định, dự án còn tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng công suất 100 MW/200 MWh. Công ty Guohua cho biết thiết kế kết hợp giữa truyền tải và lưu trữ giúp tăng công suất sử dụng hiệu quả khoảng 20%, đồng thời giảm chi phí bình quân khoảng 15%.

Khi hoạt động hết công suất, trang trại HG14 dự kiến sản xuất khoảng 1,78 terawatt-giờ điện mỗi năm, đủ đáp ứng nhu cầu của khoảng 2,67 triệu cư dân đô thị.

Theo ước tính, dự án có thể tiết kiệm hơn 503.800 tấn than tiêu chuẩn và giảm phát thải khoảng 1,34 triệu tấn CO2 mỗi năm. Ngoài ra, dự án còn kết hợp mô hình “nuôi trồng thủy sản kết hợp điện mặt trời”, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng không gian biển.