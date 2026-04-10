'Quyền thánh' Nhật Bản 3 lần thua cao thủ Trung Quốc, xin làm đệ tử

Sawai Kenichi (1903–1988), người sáng lập Thái Khí Quyền (Taikiken), được các tạp chí MMA hiện đại bình chọn là một trong mười võ sư mạnh nhất thế kỷ 20. Tuy nhiên, lúc cuối đời, ông vẫn luôn cảm thán: "Sư phụ Trung Quốc của tôi mới là người sở hữu sức mạnh vượt xa nhân loại”. Người thầy đó chính là cao thủ võ thuật Trung Quốc Vương Hướng Trai, người sáng lập Đại Thành Quyền.

“Quyền thánh” Nhật Bản bái cao thủ Trung Quốc làm thầy

Sawai Kenichi sinh năm 1903, từ nhỏ đã đam mê võ thuật và sớm đạt đến trình độ thượng thừa, không có đối thủ tại Nhật Bản. Năm 1937, ông đến Bắc Kinh với ý định tìm kiếm chân lý võ học. Để khiêu khích các cao thủ, ông tuyên bố võ thuật Trung Hoa chỉ là "hoa quyền tú cước" (múa may quay cuồng).

Theo Kknews, sau khi đánh bại nhiều người tìm đến thách đấu, Sawai càng trở nên ngạo mạn. Đúng lúc đó, Vương Hướng Trai – đệ tử cuối cùng của đại sư Quách Vân Thâm – xuất hiện. Trận đấu mà Sawai tưởng chừng sẽ kéo dài quyết liệt lại kết thúc chỉ trong một hiệp.

Lần đầu, Vương Hướng Trai chỉ khẽ rung mình, Sawai đã bị bắn văng ra xa.

Lần thứ hai, Sawai không phục tiếp tục tấn công. Vương Hướng Trai xuất quyền, Sawai cảm thấy cú đấm rất nhẹ nhưng lực đạo lại xuyên thấu vào tận nội tạng, khiến ông có cảm giác các cơ quan bên trong như vỡ vụn.

Sau đó, Sawai đề nghị đấu gậy gỗ. Vương Hướng Trai thản nhiên nói: "Kiếm hay gậy cũng chỉ là cánh tay nối dài mà thôi". Kết quả, dù Sawai dốc sức tấn công, Vương Hướng Trai chỉ khẽ gạt nhẹ đã khiến gậy của đối phương chệch hướng hoàn toàn. Sawai không thể chạm vào người đối thủ dù chỉ một lần.

Đến lúc này, "Quyền thánh" Nhật Bản hoàn toàn tâm phục khẩu phục và xin bái Vương Hướng Trai làm thầy. Dù ban đầu bị từ chối, nhưng trước sự kiên trì chực chờ suốt 7 ngày đêm của Sawai, Vương Hướng Trai đã cảm động và nhận ông làm đệ tử.

Bài tập đầu tiên Sawai được truyền dạy là Trạm Trang Công (đứng trụ) của Đại Thành Quyền. Ban đầu ông còn hoài nghi, không tin rằng động tác đơn giản này có thể tạo nên võ công cao cường. Tuy nhiên, theo thời gian, Sawai cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong cơ thể và võ công thăng tiến vượt bậc.

Sau này Sawai trở về Nhật Bản, được sự đồng ý của sư phụ, ông đã sáng lập môn phái Thái Khí Quyền dựa trên nền tảng Đại Thành Quyền. Ông dùng võ công này đánh bại vô số cao thủ Nhật Bản, danh tiếng lẫy lừng đến mức huyền thoại Mas Oyama (người sáng lập Kyokushin Karate) cũng phải tìm đến giao lưu.

Rất nhiều đệ tử từ môn phái Kyokushin đã tìm đến tiếp cận Thái Khí quyền. Đặc biệt, sau khi cao thủ karate Royama Hatsuo (nhà vô địch giải Toàn Nhật Bản lần thứ 5 và Á quân giải Thế giới lần thứ nhất) giới thiệu về Sawai trong cuốn sách "Võ đạo Karate cả đời" vào năm 1980, tên tuổi của ông bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi. Năm 1982, một trong những đệ tử ưu tú là Sato Yoshimichi cũng xuất bản cuốn "Quyền thánh Sawai Kenichi Tiên sinh".

Năm 1976, trong cuốn sách "Thực chiến Trung Quốc quyền pháp", Sawai Kenichi đã dành những lời trang trọng nhất để tưởng nhớ sư phụ mình, khẳng định Vương Hướng Trai là người mạnh nhất. Việc ông công khai thừa nhận nguồn gốc võ học từ Trung Hoa và lòng kính trọng tuyệt đối dành cho sư phụ chính là biểu tượng của một tinh thần võ sĩ đạo chân chính.

Vương Hướng Trai là ai?

Vương Hướng Trai sinh năm 1885 tại huyện Thâm, Hà Bắc (Trung Quốc), vùng đất có phong trào tập võ cực thịnh. Ông học võ từ Quách Vân Thâm (bậc thầy lừng danh với tuyệt kỹ "Bán bộ băng quyền"). Vì thể chất yếu ớt từ nhỏ, ông được gia đình gửi đến nhà cụ Quách để rèn luyện. Sử gia võ thuật Kim Cảnh Chung từng viết trên tờ Đại Công Báo (1903): "Người được được ba tầng công phu của Quách Vân Thâm, chỉ có duy nhất Vương Hướng Trai."

Năm 18 tuổi, ông thay mặt sư phụ đến giúp một tiêu cục tại Bảo Định. Khi thấy ông cầm gậy thử tay nghề, một tiêu đầu tưởng ông đến gây hấn đã định ngăn cản, nhưng chỉ một cú rung người của Vương Hướng Trai, vị tiêu đầu đã bị bắn văng xa hơn một trượng. Từ đó, danh tiếng của chàng trai trẻ Vương Hướng Trai nổi như cồn.

Năm 1907, ông nhập ngũ. Một lần gánh nước, có binh sĩ định dùng chân gạt ngã ông nhưng kết quả là ông vẫn bước tiếp nhanh nhẹn còn kẻ kia ngã nhào. Năm 1915, khi Bộ Lục quân thành lập Sở truyền tập Võ thuật, ông được mời làm Giáo vụ trưởng. 5 năm sau, ông bắt đầu hành trình chu du nam bắc, gặp nhiều cao thủ võ thuật, đồng thời tích lũy thêm những kiến thức mới về võ học.

Sau Đại hội Quốc thuật năm 1929 ở Hàng Châu, Vương Hướng Trai tới Thượng Hải. Tại đây, ông vừa truyền dạy võ nghệ vừa xây dựng hệ thống quyền học riêng.

Ông từng giao thủ với nhà vô địch quyền anh hạng nhẹ thế giới người Hungaria – Inge tại Hiệp hội Thanh niên Thượng Hải. Inge vốn coi thường võ thuật Trung Hoa, nhưng khi chạm tay với Vương Hướng Trai, chỉ trong tích tắc, Inge đã bị bắn văng xa hơn một trượng. Sau đó, Inge đã viết bài trên tờ báo nước ngoài bày tỏ sự kinh ngạc tột độ về việc bị đánh bay trong nháy mắt.

Năm 1937, Vương Hướng Trai đến Bắc Bình (Bắc Kinh ngày nay). Trong thời gian này, Sawai Kenichi đã tìm đến thách đấu Vương Hướng Trai và như đã kể ở trên, “Quyền thánh” Nhật Bản thất bại rồi bái ông làm thầy.

Vương Hướng Trai quyết tâm khôi phục diện mạo nguyên bản của võ thuật Trung Hoa, vốn đã bị biến thành các môn biểu diễn nặng về hình thức. Ông lấy Hình Ý quyền làm gốc, hòa trộn tinh hoa của Bát Quái, Thái Cực, Thiếu Lâm để tạo ra một công pháp chú trọng vào "Ý" hơn là "Hình", đặt tên là Ý quyền. Bạn thân của ông là Trương Ngọc Hành đề nghị tên gọi Đại Thành quyền (ý nói tập hợp các thành tựu lớn của quyền thuật).

Sau năm 1949, ông tập trung vào việc truyền dạy Trạm trang (đứng trụ) trong dưỡng sinh. Năm 1958, ông triển khai hoạt động trị liệu bằng Trạm trang tại bệnh viện Quảng An Môn theo lời mời của Viện nghiên cứu Trung y Bắc Kinh.

Ngày 12/7/1963, Hướng Trai tiên sinh tạ thế tại Thiên Tân, thọ 78 tuổi. Sinh thời ông để lại các tác phẩm như "Quyền Đạo Trung Khu", "Ý Quyền Chính Quỹ", "Đại Thành Quyền Luận", đưa Ý Quyền lên tầm cao mới cả về lý luận lẫn thực chiến.