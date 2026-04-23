Quốc hội dự kiến giám sát việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau sáp nhập

Sáng 23/4, tiếp tục Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nghe tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và thảo luận hội trường về nội dung này.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga.

Trình bày báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nêu rõ, 2027 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với việc hoàn thiện thể chế, chính sách và hệ thống pháp luật.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định; trong nước, quá trình phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đòi hỏi phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng hệ thống pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc tổ chức Đoàn giám sát để tiến hành giám sát hai chuyên đề.

Chuyên đề 1: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Chuyên đề 2: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2026.

Sau khi Quốc hội quyết định lựa chọn 1 chuyên đề, chuyên đề còn lại sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tiếp tổ chức giám sát.

Mỗi phòng cấp xã gánh nhiệm vụ của 7 sở, công chức xã quá tải

Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Trần Thị Hoa Ry (Đoàn Cà Mau) đề xuất lựa chọn chuyên đề 1 - thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc trong khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính để giám sát tối cao.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng việc lựa chọn chuyên đề trên là trúng, đúng nhưng chưa toàn diện. Đại biểu đề nghị nghiên cứu và bổ sung thêm vấn đề việc sắp xếp thực hiện chính quyền 2 cấp.

Đại biểu Trần Thị Hoa Ry phát biểu.

"Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có kiến nghị Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, để đảm bảo chính quyền hoạt động hiệu quả, gần dân, phục vụ tốt hơn cho Nhân dân; xem xét và duyệt chế độ chính sách đối với cán bộ công chức ở cơ sở, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng tăng của chính quyền", đại biểu nói.

Bà Hoa Ry nêu với cơ cấu 2 phòng chuyên môn thuộc UBND xã thì trung bình mỗi phòng chuyên môn gánh nhiệm vụ của 7 sở, ngành. Điều này dẫn đến tình trạng quá tải công việc ở cấp cơ sở. Một cán bộ xã phải xử lý nhiều công việc.

Đại biểu cũng dẫn thực tiễn số lượng hồ sơ hành chính tăng mạnh ở cấp xã nhưng biên chế chưa thực sự phù hợp. Vì vậy, cần phải tập trung rà soát trong việc cải thiện thủ tục hành chính, cắt giảm khâu trung gian và các báo cáo hình thức. Cấp cơ sở cần chuẩn hóa quy trình theo hướng một đầu mối, một quy trình và rõ trách nhiệm, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số.

Một điểm nghẽn được nữ đại biểu chỉ ra nằm ở năng lực của cán bộ chưa theo kịp với yêu cầu. Với chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ cơ sở không chỉ làm hành chính mà phải thực hiện chức năng quản trị ở mức cao hơn.

Hiện nay, đại biểu nhận thấy khi xử lý các vấn đề có liên quan đến đầu tư, quy hoạch hoặc chuyển đổi số, nhiều cán bộ còn lúng túng vì thiếu kỹ năng chuyên sâu. Vì vậy, đại biểu cho rằng cần có chính sách đủ mạnh để thu hút nhân lực chất lượng cao về cơ sở.

"Cần bổ sung trong nội dung chuyên đề giám sát tối cao là việc thực hiện chính sách pháp luật về sắp xếp, tổ chức bộ máy và quản lý sử dụng tài sản công làm trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính 2 cấp để giám sát tối cao trong năm 2027", bà Trần Thị Hoa Ry kiến nghị.

Cùng thảo luận, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa (Đoàn Quảng Ngãi) nêu rõ, cần phải đổi mới tư duy giám sát theo hướng đi sâu vào đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Với 1.084 nhiệm vụ của chính quyền cấp cơ sở thì năng lực đội ngũ cán bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ là hết sức quan trọng. Do đó cần phải tập trung giám sát tư duy và hành động dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay.

"Vậy nên chương trình giám sát năm 2027 và những năm tiếp theo cần tập trung vào đánh giá năng lực thực thi của chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt là giám sát chuyên đề về năng lực đội ngũ cán bộ; trong tư duy, cách làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", ông Nghĩa nói.