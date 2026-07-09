  • logo
Xuất bản ngày 09/07/2026 02:36 PM
Xuất bản ngày 09/07/2026 02:36 PM

Quảng Ninh yêu cầu làm rõ 317 hồ sơ chuyển đất ở tại phường An Sinh

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
(VTC News) -

Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu phường An Sinh báo cáo giải trình về 317 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy Quảng Ninh gửi văn bản yêu cầu phường An Sinh báo cáo, bổ sung hồ sơ và giải trình nhiều nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, quản lý đất đai, khoáng sản cũng như đầu tư công trên địa bàn.

Đoàn Kiểm tra thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu phường An Sinh báo cáo, giải trình liên quan việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở của 317 trường hợp. (Ảnh: Tiến Thắng)

Đoàn Kiểm tra thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu phường An Sinh báo cáo, giải trình liên quan việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở của 317 trường hợp. (Ảnh: Tiến Thắng)

Theo phụ lục báo cáo bổ sung gửi kèm văn bản, một trong những nội dung đáng chú ý là việc Đoàn Kiểm tra yêu cầu phường An Sinh giải trình đối với 317 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Đoàn Kiểm tra nêu rõ, nhiều trường hợp có diện tích chuyển mục đích rất lớn so với nhu cầu, trong đó có những hồ sơ diện tích chuyển đổi trên 1.000m².

Đáng chú ý, Đoàn Kiểm tra cho rằng có nhiều trường hợp được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch phân khu.

Ngoài ra, Đoàn Kiểm tra còn đề cập cụ thể trường hợp công dân Vương Thị Oanh chuyển mục đích dù không phù hợp với tất cả các quy hoạch; đồng thời yêu cầu giải trình việc tại thời điểm chuyển mục đích có nhiều trường hợp đã có công trình trên đất nhưng không có hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Bên cạnh nội dung về 317 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, Đoàn Kiểm tra cũng yêu cầu Đảng ủy phường An Sinh báo cáo về công tác quản lý đối với 26,42ha đất nuôi trồng thủy sản chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cung cấp hồ sơ của 6 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; đồng thời làm rõ công tác quản lý các bãi thải, điểm đổ thải và việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn.

Nhiều diện tích đất lớn tại phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh có dấu hiệu phân lô ngay sau khi chuyển đổi thành công từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Nhiều diện tích đất lớn tại phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh có dấu hiệu phân lô ngay sau khi chuyển đổi thành công từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Theo văn bản, Đảng ủy phường An Sinh được yêu cầu hoàn thiện báo cáo, bổ sung hồ sơ, tài liệu minh chứng gửi Đoàn Kiểm tra trước thời hạn quy định để phục vụ quá trình kiểm tra.

Để làm rõ thêm thông tin liên quan, ngày 30/6, phóng viên Báo Điện tử VTC News đã đến trụ sở UBND phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh đăng ký làm việc và gửi nội dung đề nghị cung cấp thông tin nhưng đến nay (ngày 9/7) vẫn chưa nhận được phản hồi.

Theo ghi nhận thực tế, tại một số khu vực đất nông nghiệp sau khi được chuyển đổi sang đất ở tại phường An Sinh có dấu hiệu phân lô, bán nền với số lượng lớn.

Báo Điện tử VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
1 chỉ vàng nhẫn tròn 9999 Doji hôm nay 9/7/2026 giá bao nhiêu?
1 chỉ vàng nhẫn tròn 9999 Doji hôm nay 9/7/2026 giá bao nhiêu?
Cái gì càng cắt càng dài?
Cái gì càng cắt càng dài?
Sơ đồ thi đấu World Cup 2026 mới nhất
Sơ đồ thi đấu World Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026 mới nhất
Cùng chuyên mục
Tin mới
Ý nghĩa vòng kim cô của Tôn Ngộ Không

Ý nghĩa vòng kim cô của Tôn Ngộ Không

Vòng kim cô không chỉ là pháp bảo thu phục Tề Thiên Đại Thánh, mà còn ẩn chứa triết lý sâu sắc về quá trình tu tâm, quản trị bản ngã và tự do đích thực.

Chuyện đạo Cao Đài giữa TP.HCM

Chuyện đạo Cao Đài giữa TP.HCM

Giữa đời sống tôn giáo đa dạng tại TP.HCM, đạo Cao Đài là một lát cắt cho thấy đức tin được bảo đảm, quyền tự do tín ngưỡng được tôn trọng trong nhiều thập kỷ.

Vì sao gọi là Tử Cấm Thành?

Vì sao gọi là Tử Cấm Thành?

Ẩn sau danh xưng Tử Cấm Thành là sự kết tinh của triết lý thiên văn học phương Đông và quyền uy tối thượng, cấm kỵ tuyệt đối của bậc đế vương.

Xem thêm