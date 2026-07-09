Quảng Ninh yêu cầu làm rõ 317 hồ sơ chuyển đất ở tại phường An Sinh

(VTC News) -

Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy Quảng Ninh gửi văn bản yêu cầu phường An Sinh báo cáo, bổ sung hồ sơ và giải trình nhiều nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, quản lý đất đai, khoáng sản cũng như đầu tư công trên địa bàn.

Đoàn Kiểm tra thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu phường An Sinh báo cáo, giải trình liên quan việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở của 317 trường hợp. (Ảnh: Tiến Thắng)

Theo phụ lục báo cáo bổ sung gửi kèm văn bản, một trong những nội dung đáng chú ý là việc Đoàn Kiểm tra yêu cầu phường An Sinh giải trình đối với 317 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Đoàn Kiểm tra nêu rõ, nhiều trường hợp có diện tích chuyển mục đích rất lớn so với nhu cầu, trong đó có những hồ sơ diện tích chuyển đổi trên 1.000m².

Đáng chú ý, Đoàn Kiểm tra cho rằng có nhiều trường hợp được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch phân khu.

Ngoài ra, Đoàn Kiểm tra còn đề cập cụ thể trường hợp công dân Vương Thị Oanh chuyển mục đích dù không phù hợp với tất cả các quy hoạch; đồng thời yêu cầu giải trình việc tại thời điểm chuyển mục đích có nhiều trường hợp đã có công trình trên đất nhưng không có hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Bên cạnh nội dung về 317 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, Đoàn Kiểm tra cũng yêu cầu Đảng ủy phường An Sinh báo cáo về công tác quản lý đối với 26,42ha đất nuôi trồng thủy sản chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cung cấp hồ sơ của 6 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; đồng thời làm rõ công tác quản lý các bãi thải, điểm đổ thải và việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn.

Nhiều diện tích đất lớn tại phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh có dấu hiệu phân lô ngay sau khi chuyển đổi thành công từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Theo văn bản, Đảng ủy phường An Sinh được yêu cầu hoàn thiện báo cáo, bổ sung hồ sơ, tài liệu minh chứng gửi Đoàn Kiểm tra trước thời hạn quy định để phục vụ quá trình kiểm tra.

Để làm rõ thêm thông tin liên quan, ngày 30/6, phóng viên Báo Điện tử VTC News đã đến trụ sở UBND phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh đăng ký làm việc và gửi nội dung đề nghị cung cấp thông tin nhưng đến nay (ngày 9/7) vẫn chưa nhận được phản hồi.

Theo ghi nhận thực tế, tại một số khu vực đất nông nghiệp sau khi được chuyển đổi sang đất ở tại phường An Sinh có dấu hiệu phân lô, bán nền với số lượng lớn.

Báo Điện tử VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.